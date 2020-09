Ouders trokken drie jaar geleden al aan de bel over Groningen Dance Center

Dat vertelt een ouder die een kind op de dansschool had in die periode. Uiteindelijk hebben bezorgde ouders de zaak aangekaart bij SP-raadslid Wim Koks.

Koks bevestigt dat hij in 2017 gebeld is met dit verhaal. Hij was benaderd met de vraag of er subsidie beschikbaar was voor een reis naar het WK hiphop in Glasgow. ‘De dansschool had niet genoeg geld om de reis te betalen’, zegt Koks.

Na dat tripje namen ouders weer contact met Koks op. Dit keer met een heel ander verhaal. Er was een ‘niet-pluisgevoel’. De ouder wil het verhaal aan RTV Noord vertellen, maar wel anoniem. De ouder doet het verhaal vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Diens kind danste op de school van Khalid, al werd het kind in kwestie niet misbruikt.

Vrijwilliger was ook betrokken

Een vader van één van de kinderen die op de dansschool zat, en tevens de rechterhand van Khalid was, vertoonde al eerder opvallend gedrag richting een meisje van veertien jaar. Een andere ouder die meeging naar Glasgow, besloot daarop om hem in de gaten te houden en kwam zo bij Khalid uit. Volgens de ouder hielden ze elkaar de hand boven het hoofd in het grensoverschrijdende gedrag.

Er ontstond een tweedeling binnen de groep ouders en docenten. In 2018 heeft een groepje ouders hun kinderen van de dansschool gehaald. Ook enkele docenten zijn vertrokken. ‘Anderen bleven’, zegt de ouder. ‘Waarom? Dat weet ik niet.’

Gedragscode

SP-raadslid Koks heeft naar aanleiding van de meldingen van ouders gesprekken gehad met Khalid en het bestuur van de dansschool. Hij heeft ouders aangeraden contact op te nemen met de voorlopers van het WIJ-team. 'Ik vond dat er een gedragscode opgesteld moest worden, waarin staat hoe je met kinderen hoort om te gaan', zegt hij. Koks adviseert ouders die verdere stappen willen ondernemen om contact op te nemen met de politie.

Hoe de zaak uiteindelijk aan het licht is gekomen, is niet bekend. De ouder heeft het kind uiteindelijk in 2018 van de dansschool afgehaald vanwege de zaak. Ook verschillende docenten zijn toen opgestapt. Meerdere ouders hebben in diezelfde periode een andere dansschool voor hun kind gezocht.

Momenteel liggen er elf aangiftes tegen A. Tien daarvan zijn afkomstig van minderjarigen, meldt het Openbaar Ministerie.

