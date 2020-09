Justitie eist tot 12 jaar cel tegen kopstukken van No Surrender

Het Openbaar Ministerie (OM) eist straffen tot twaalf jaar cel tegen de voormalige leiders van motorclub No Surrender. De hoogste eis is voor oud-captain Henk Kuipers (56) uit Emmen. Als het aan het OM ligt, moet hij twaalf jaar de gevangenis in.

Tegen oprichter en ex-leider Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom eist justitie drie jaar cel. Theo ten V. (57) uit Klazienaveen en Rico R. (43) uit Hulst moeten, als het aan het OM ligt, respectievelijk zes en vier jaar zitten.

Meeste geweld door Kuipers

De mannen hebben zich onder meer schuldig gemaakt aan leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling. Het OM ziet in Kuipers de hoofdverdachte. Het meeste geweld kwam van Kuipers, zegt de officier van justitie. De proceshouding van Kuipers is volgens de officier ook verre van positief te noemen.

'Kuipers wentelt alle schuld af op de ander en heeft lak aan de normen en waarden van onze samenleving', zegt de officier. Hij acht bewezen dat Kuipers in de periode van 2014 tot 2017 zich ook schuldig maakte aan zware mishandeling, afpersing en diefstal. Het OM noemt Kuipers 'niet bepaald een knuffelcrimineel, maar een ordinaire crimineel'.

Strakke regels en duidelijke hiërarchie

No Surrender werd in 2013 door Klaas Otto opgericht. Een club met strakke regels en een duidelijke hiërarchie. Volgens de buitenwacht richtte club zich op leuke toertochten en steunde ze goede doelen. In werkelijkheid was ze een dekmantel voor de internationale drugshandel en gewelddadige afrekeningen.

Alle vier waren volgens het OM kopstukken van een organisatie waarbij sprake was van een cultuur van wetteloosheid, geweld en angst. De meeste slachtoffers durfden geen verklaring af te leggen. Bang voor represailles. Enkelen durfden dit wel. Daar is heel veel moed voor nodig, zegt de officier van justitie.

Bad standing in clubhuis

De gewelddadigheden werden vooral gepleegd tegen clubleden die zich niet aan de regels hielden of die volgens de bestuursleden ongehoorzaam waren. Deze 'bad standings' gebeurden vaak in het clubhuis in Emmen. Via afluisterapparatuur was te horen hoe de personen werden afgeranseld en hoe bezittingen werden ontnomen. Er was sprake van ernstig geweld, waarbij de slachtoffers botbreuken opliepen. Maar ook zakenrelaties werden bedreigd en afgeperst.

Friese ondernemer riep hulp Kuipers in

Volgens het OM schakelde de 62-jarige ondernemer Fred W. uit Sneek Kuipers in 2014 en 2015 in om zakelijke conflicten op te lossen. In het onderzoek kwamen tapgesprekken naar voren van Kuipers die mensen belde van wie de Fries nog geld tegoed had. De Fries ontkende eerder op zitting.

Zakenrelaties verklaarden dat zij onaangenaam door Kuipers waren benaderd. Dat er was gedreigd en leden van No Surrender verschenen in vol ornaat bij zakenafspraken. Volgens de officier heeft W. doelbewust gebruik gemaakt van het imago van No Surrender en Kuipers ingezet om zakenrelaties te intimideren. Tegen W. werd vanwege de ernst van de zaak een celstraf van 3,5 jaar geëist.

Het ware gezicht van No Surrender

Het OM startte in 2014 een onderzoek naar de misstanden binnen de motorclub. Een lange tijd werden gesprekken in het clubhuis in Emmen afgeluisterd. Door dit onderzoek is volgens de officier het ware gezicht van No Surrender naar voren gekomen. In 2017 viel politie het clubgebouw binnen. Het pand werd daarna afgebroken en de club vond in Duitsland een nieuw onderkomen.

Er moest ook civielrechtelijk worden ingegrepen, zei de officier. De rechtbank in Assen verbood No Surrender vorig jaar juni. De club is volgens de rechter een gevaar voor de openbare orde, omdat een groot aantal leden structureel betrokken is (geweest) bij talrijke ernstige feiten. De club ging tegen deze beslissing in hoger beroep.

Ook andere clubs verboden

De rechters verboden eerder ook andere motorclubs wegens hun criminele activiteiten. De Hoge Raad zal naar verwachting begin december einduitspraak doen in de zaak rond Satudarah. Ook in de zaak van de Hells Angels loopt nog een hoger beroep.

Tussen 5 en 8 oktober komen de advocaten van de oud-voormannen van No Surrender aan het woord. De rechtbank doet 14 november uitspraak.

