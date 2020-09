Hoe gaat het met buitenlands toerisme in Groningen dit jaar?

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) komen er dit jaar door de coronacrisis vijftien miljoen toeristen minder naar Nederland. Je zou verwachten dat ook onze provincie zucht onder deze rampzalige ontwikkeling.

Maar bij Marketing Groningen staan de gezichten niet op onweer. Integendeel. 'Wij zien dat het aantal toeristen in vergelijking met vorig jaar in onze provincie redelijk stabiel is', vertelt woordvoerder Sandra Lambers.

Een luchtballon met reclame voor Groningen (Foto: RTV Noord)

Lambers maakte eind vorige week zelf nog een rondje langs de hotels en bungalowparken in onze provincie. 'We zien dat de bezetting stabiel is en vergelijkbaar is met vorig jaar. Dat heeft mij toch ook wel verrast. Een opmerkelijk mooie positieve surprise...'

Duitsers denken dat Noord-Holland het noorden van Nederland is en annuleren hun bezoek aan Groningenn Sandra Lambers - Marketing Groningen

Code rood

Vooral de Duitsers weten onze provincie nog steeds goed te vinden. 'Wel zien we dat een kleine groep Duitsers afhaakt. Dat heeft er mee te maken dat in Duitsland voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland de code rood is afgegeven. Deze Duitsers denken dat Noord-Holland het noorden van Nederland is en daarom annuleren ze hun bezoek aan Groningen.'

Marketing Groningen heeft daarom de Duitse informatie op de eigen website aangepast om zo voor de oosterburen meer duidelijkheid te scheppen. 'Onze provincie heeft qua corona code oranje en dan kun je hier nog gewoon naartoe komen.'

Coronavrij

Bij bezoek aan een code oranje-gebied moet je in België veertien dagen in quarantaine. In Duitsland ligt dat per deelstaat verschillend. 'Dat is ook een beetje aan de mensen zelf', aldus Lambers.

De VVV op Schiermonnikoog bevestigt het beeld van Marketing Groningen. Schiermonnikoog is de enige coronavrije gemeente van Nederland en dat is te merken. 'Het is momenteel topdrukte hier', vertelt Joke Eijer coördinator van de VVV op het eiland.

'We hebben ook te maken met veel uitgestelde vakanties van maart, april en mei en de mensen die nog niet op vakantie zijn geweest. Er is momenteel nauwelijks nog een vakantiehuisje te vinden op Schier.'

De vuurtoren op Schiermonnikoog (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Eijer heeft nog wel enkele annuleringen. 'Maar dat is een handjevol, overwegend Amerikanen, Australiërs en Canadezen die normaal op familiebezoek zijn in ons land. Ook hebben we een paar Duitsers gehad die afzegden omdat ze dachten dat het hier Noord-Holland is en we hier code rood zouden hebben.'

In onze provincie is momenteel dus code oranje afgekondigd. Dat betekent een zorgelijke situatie. Maar Schiermonnikoog valt onder Friesland en daar geldt geen enkele code. 'Duitse toeristen denken dat ze dan niet in de provincie Groningen mogen komen. Wij vertellen ze dan dat ze gewoon door Groningen naar Lauwersoog kunnen rijden.'

Eijer is heel tevreden over hoe nu gaat op Schiermonnikoog. 'Ik denk dat we 99 procent van het normale aantal buitenlandse toeristen halen. Daar zijn we heel blij mee.'

Massaal naar de vesting

De Vesting Bourtange laat ook een positief beeld zien. 'Als ik nu kijk naar de hotelovernachtingen tussen januari en oktober, dan hebben we een kwart meer gasten dan vorig jaar', ziet vestingmanager Hendri Meendering.

'Kijk, de toeristen uit verre oorden komen helemaal niet. We hebben nog een verdwaalde Italiaan en een Engelsman. Duitsers komen nog wel, maar wat we zien is dat de Nederlandse toerist nu massaal naar de vesting komt.'

Bourtange (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen)

Uit de cijfers blijkt ook dat dat de toeristen langer blijven dan eerder. 'Het is hier rustig. Op zich weinig corona. en dan willen de mensen wel blijven.'

De vesting was de maanden maart, april en mei dicht vanwege corona. 'Daar hebben we natuurlijk wel van te lijden. Ook de evenementen als de Slag om Bourtange en de kerstmarkten die niet doorgaan, dat is een flinke aderlating. Maar we zien bijvoorbeeld dat de kaartverkoop voor de musea in juli, augustus en september met 20 procent is gestegen. Dat vergoedt niet alles maar wel veel. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee', meent een goed geluimde vestingmanager Hendri Meendering.

The Rolling Stones

Ook in het Groninger Museum zijn positieve geluiden te horen. 'Ik heb net het laatste publieksonderzoek over september binnen', zegt woordvoerder Karina Smrkovsky van het Groninger Museum. 'Vijftien procent van de bezoekers zijn buitenlandse toeristen en dat is net als anders. We zijn sowieso wel tevreden over de zomermaanden. Qua bezoekers ging het eigenlijk best goed.'

Als we ons nu allemaal goed aan de regels houden, ziet het er over drie weken heel anders uit Karina Smrkovsky - Groninger Museum

Het Groninger Museum is dus net als de rest van de toeristische trekkers absoluut niet in mineur. Ofschoon voor de toekomst het leven is tussen hoop en vrees. 14 november begint de Rolling Stones-tentoonstelling in het museum.

'We verwachten heel wat bezoekers en fans van The Stones uit het buitenland. Maar nu we steeds meer merken van de corona en de regels zijn aangescherpt, denken we dat er heel wat minder zullen komen. Aan de andere kant: je kunt er ook niks over zeggen. Als we ons nu eens allemaal goed aan de regels houden, ziet het er over drie weken weer heel anders uit', aldus een optimistische woordvoerder van het Groninger Museum.

