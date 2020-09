Megaboete voor garnalenkoning Nienhuis

Het pand van Heiploeg in Zoutkamp (Foto: Jos Schuurman - FPS/Bewerking RTV Noord)

Oud-directeur Hendrik Nienhuis van garnalenbedrijf Heiploeg moet een boete van dertien miljoen euro betalen. De rechtbank vindt dat Nienhuis (83) verantwoordelijk is voor illegale prijsafspraken die garnalenhandelaren onderling en met vissers maakten tussen 2000 en 2009.

’De aansprakelijkheidsprocedure tegen Nienhuis is het slotstuk in het faillissement van Heiploeg’, zegt curator Pieter Lettinga. Samen met zijn collega Gerard Breuker wikkelt Lettinga het bankroet van de Zoutkamper garnalenverwerker af.

Met de boete halen de Groningse Heiploeg-curatoren hun gelijk. Zij stelden Nienhuis aansprakelijk voor het faillissement van de garnalenhandel in 2014.

Torenhoge boete

Dat faillissement volgde op een torenhoge boete van 27 miljoen euro die Heiploeg wegens kartelvorming kreeg van de Europese Commissie.

Die last kon Heiploeg niet dragen, waardoor de garnalenverwerker bankroet ging en vrijwel onmiddellijk daarna werd overgenomen door de Katwijkse visverwerker Parlevliet & Van der Plas.

De razendsnelle doorstart van Heiploeg liet schuldeisers gedupeerd achter. In totaal stond Heiploeg nog voor ruim honderd miljoen euro bij hen in het krijt.

Brein achter marktbederf

In een poging de schade te verhalen, werden behalve Nienhuis nog acht Heiploeg-bestuurders en -commissarissen door de curatoren Breuker en Lettinga verantwoordelijk gehouden voor de kartelvorming en het faillissement. Met de acht andere verantwoordelijken troffen de curatoren een schikking van bij elkaar drie miljoen euro.

Dit is het slotstuk in het faillissement van Heiploeg Pieter Lettinga - curator

Omdat de curatoren Nienhuis zien als het brein achter het marktbederf, wilden ze met hem niet schikken. De dertien miljoen euro die op Nienhuis wordt verhaald is gebaseerd op de kartelboete van 27 miljoen gedeeld door ongeveer twee, omdat Nienhuis in pakweg helft van de kartelperiode - tot 2004 - Heiploeg-bestuursvoorzitter was.

Breuker en Lettinga lieten vorig jaar al beslag leggen op een bedrag van enkele miljoenen aan bezittingen van Nienhuis. De rechtbank geeft volgens Lettinga opvallend uitgebreid toelichting op het vonnis, dat 55 pagina’s lang is. ‘Niet eerder zag ik een vonnis dat zo lang is’, aldus de curator.

Hoger beroep

Ook al noemt Lettinga het Nienhuis-vonnis het slotstuk in de Heiploeg-affaire, klaar is de kwestie niet. Nienhuis gaat in hoger beroep tegen het vonnis, laat zijn advocaat Peter Hoekstra weten. Uiteindelijk zal het gerechtshof dus bepalen wat Nienhuis moet betalen.

Dat Nienhuis niet in staat is de claim te betalen, daar vreest Lettinga niet voor. Volgens de curator is de oud-Heiploeg topman na verkoop van zijn Heiploeg-aandeel voldoende vermogend.

In kannen en kruiken

Wat ook nog loopt is een kwestie rond het flitsfaillissement van Heiploeg. In zo’n pre-pack procedure is de overname al voor een faillissement vrijwel in kannen en kruiken. De vakbonden maakten bezwaar omdat het bankroet buiten hun zicht werd gehouden.

Een deel van de negentig werknemers kwam op straat te staan en degenen die na de doorstart weer voor Heiploeg aan de slag gingen, deden dat onder minder goede arbeidsvoorwaarden.

Nadat de Hoge Raad het flitsbankroet goedkeurde, volgt nu nog een toetsing van dit vonnis door het Europees Hof van justitie.

