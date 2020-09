Verbazing over weggehaalde bankjes: 'Er is te weinig ruimte om vrijblijvend te zitten'

Op en rondom de Grote Markt zijn er altijd nog terrassen om op plaats te nemen, maar de VVV-trappen of de traptreden van het stadhuis waren vrijblijvende zitplekken. Je kon daar zitten zonder perse iets te moeten bestellen. Veel mensen maakten vooral gebruik van de VVV-trappen.

Het stadsbestuur ziet de Grote Markt als 'huiskamer van Groningen', maar in die huiskamer is nog maar weinig plaats voor visite. De Groningen City Club en SP in de gemeente Groningen willen daarom graag meer gratis zitplekken op de Grote Markt.

De houten trappen van het voormalige VVV-kantoor op de Grote Markt (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

'Niet voor iedereen een huiskamer'

'De enige plek waar je eigenlijk nog vrijblijvend kunt zitten, zijn de bankjes voor De Drie Gezusters, maar daar dendert om de tien seconden een bus langs. Daar word je dus ook niet erg gelukkig van', zegt SP-raadslid Wim Koks.

'Wij vinden met z'n allen dat de Grote Markt de huiskamer van de stad moet zijn', vervolgt hij. 'Dus dat betekent dat iedereen hier moet kunnen komen, ook de mensen die niet op de terrassen zitten.'

De bankjes voor het terras van De Drie Gezusters (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Geen bankjes meer

Het VVV-kantoor is inmiddels alweer enige tijd verwijderd en het stadhuis is vanwege een verbouwing omheind met hekken. Als je toch nog vrijblijvend zittend wilde genieten van het stadscentrum, kon dat tot voor kort ook nog doen op de bankjes voor de ABN AMRO, maar ook daar kan niemand meer zitten. De bankjes zijn namelijk weggehaald omdat ze voor overlast zorgden.



'Door het weghalen van die bankjes ontneem je mensen, die aan het winkelen zijn, op de bus wachten of even willen uitrusten van de zware boodschappentassen, om gebruik te maken van de huiskamer', aldus Koks. Hij wil dan ook dat de bankjes weer terugkeren.

SP-raadslid Wim Koks zit demonstratief op een klapstoeltje op de plek van de oude ABN AMRO-bankjes (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Meer gratis zitplekken

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC), is het roerend eens met de SP-politicus. Bos ziet graag meer 'vrijblijvende zitplaatsen' terugkeren op de Grote Markt, 'omdat het voor veel mensen in deze stad niet mogelijk is om plaats te nemen in de horeca', betoogt hij.

Er moeten volgens de SP en GCC meer gratis zitplekken komen. 'In de Groninger binnenstad is er te weinig ruimte voor bezoekers om ergens vrijblijvend te zitten', meent Bos.



Het stadsbestuur wil dat de Grote Markt op de schop gaat. In die nieuwe plannen is ook rekening gehouden met de wens van de SP en GCC; meer gratis zitruimte. Toch duurt het nog wel even voordat de Grote Markt wordt aangepakt en dus ook voordat er extra zitplekken komen. SP en GCC zien liever op korte termijn de aanpassingen al.

De traptreden van het stadhuis zijn nu niet begaanbaar vanwege een verbouwing (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Bankjes terugplaatsen

De ABN AMRO-bankjes zijn inmiddels in het bezit van de gemeente. De bank heeft ze terug geschonken toen de zitbanken werden verwijderd. Koks wil dat de gemeente de bankjes weer op de oude plek zet. 'De stoep voor de bank is van de gemeente Groningen. Dus gemeente Groningen; zet ze weer terug. Het is jullie stoep, jullie bankjes. Het kost niks en iedereen kan weer zitten.'

