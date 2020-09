Horeca: begrip voor maatregelen, maar wel een tegenvaller

Volgens Irene van der Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn de ingrijpende maatregelen begrijpelijk gezien de sterke toename van het aantal coronabesmettingen. ‘De cijfers liegen er niet om, maar het is wel een nieuwe tegenvaller voor de horeca.’

'Hopelijk is het van korte duur'

Haar eigen café, ’t Vaatje aan de Grote Markt in Stad, gaat normaal gesproken pas om 22.00 uur open. ‘Toen het ernaar uitzag dat we om 00.00 uur dicht zouden moeten, maakten we plannen om iets eerder te openen. Maar nu we nog twee uur eerder dicht moeten, is het voor nachtcafés als de onze niet te doen. Hopelijk is dit van korte duur.’

Haar collega Bas Berendsen, van Café Der Witz - eveneens aan de Grote Markt - beaamt dat het voor cafés die het juist van de late avond moeten hebben een zware klap is. 'Ik snap dat het nodig is, maar het heeft wel grote gevolgen. En dat terwijl de horeca zich aan alle regels houdt', is hij van mening.

Zalencentra: 'De agenda is al bijna leeg'

Ook zalencentra worden getroffen door de maatregelen, omdat ze minder publiek binnen mogen hebben. Eigenaar Bert Balk van Zalencentrum Balk in Zuidhorn moet de maatregelen nog even verwerken. ‘Maar het is natuurlijk wel zo, dat het hier toch al op een laag pitje stond. De agenda is bijna leeg', zegt hij.

Manager Gerrie Visser van Huize Maas in Stad, dat inmiddels al is omgetoverd tot restaurant, gaat ervan uit dat zijn omzet daalt naar rato van het aantal toegestane bezoekers. ‘We konden door die omzetting twee shifts van honderd gasten ontvangen. Dat zijn er straks twee keer dertig. De omzet daalt dus met twee derde.'

