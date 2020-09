‘Is je kind misbruikt? Blijf vooral kalm’

Afgelopen weekend werd bekend dat de 37-jarige eigenaar van de dansschool verdacht wordt van misbruik van zijn leerlingen. Er zijn elf aangiftes tegen hem gedaan, waarvan tien door minderjarigen. Mogelijk loopt dat aantal nog op. Het voorarrest van de man is onlangs met negentig dagen verlengd.

‘Het is voor de kinderen van het grootste belang dat hun ouders niet teveel emotie tonen bij dit nieuws. Die eerste dagen zijn vrij belangrijk in het verwerkingsproces. Het kind neemt de stress van de ouders over, dat geldt net zo goed voor pubers als voor kleine kinderen.'

'Als moeder erg moet huilen, of vader heel boos wordt, kan het zijn dat hun kind niet meer over de zaak durft te beginnen. En het maakt het ook erger voor het kind. Ik hoor vaak van hulpverleners dat ze meer tijd bezig zijn met het herstellen van die schade, dan met de gevolgen van het misbruik,’ zegt Korver. ‘Als je niet kalm kunt blijven, doe dan in elk geval in aanwezigheid van het kind alsof.’

Onbevangen het verhoor in

Hij helpt al jaren slachtoffers van misbruikzaken en verdedigt als advocaat hun belangen. Hij wijst er dan ook op dat ouders terughoudend moeten zijn met het spreken over de zaak met hun kind, voordat dat door de politie verhoord is.

‘Het kind moet zo onbevangen mogelijk het verhoor in, anders krijg je later het probleem dat ze mogelijk beïnvloed zijn.’ Om dezelfde reden moet de politie ook altijd goed kijken naar het onderlinge WhatsApp-verkeer tussen misbruikslachtoffers, om te zien of ze elkaar geen dingen aanpraten: ‘We willen niet meer zo’n zaak als in Pekela, in de jaren tachtig.’

Verhaal van het kind alleen is niet genoeg

Daarom worden latere aangiften naar aanleiding van een zaak die al in de media is geweest, extra kritisch bezien. ‘Iedereen in een rechtsbedrijf is alert op het verhoogde risico van aangiftes die niet kloppen, daar zal de verdediging ook altijd naar vragen.'

'En het verhaal van het kind alleen is ook niet genoeg. Je hebt in strafzaken minstens twee bewijsmiddelen nodig. Maar als er meerdere aangiftes zijn die allemaal dezelfde modus operandi beschrijven, kun je dat afzonderlijke bewijs inzetten.’

Vaak zijn het de ouders zelf, die met hun emoties hulp nodig hebben, zeker omdat ze die in het bijzijn van hun kind niet kwijt kunnen Richard Korver - Advocaat

Als het verhoor eenmaal achter de rug is, moeten ouders hun kind goed observeren en bij klachten naar de huisarts of professionele hulpverlening sturen. ‘Maar vaak zijn het de ouders zelf, die met hun emoties hulp nodig hebben, zeker omdat ze die in het bijzijn van hun kind niet kwijt kunnen.’

Ook voor de jaren erna is het volgens Korver heel verstandig om een vinger aan de pols te houden: ‘Er kunnen ook klachten terugkomen en verergeren. Je hebt als het ware een chronische aandoening.’

Helft slachtoffers vertoont geen klachten

Opmerkelijk genoeg blijkt de helft van de slachtoffers van seksueel misbruik helemaal geen klachten te vertonen, ook niet op langere termijn. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, waarvan de belangrijkste het sociaal netwerk om het kind is.

‘Dat klinkt misschien bagatelliserend, maar de klachten kunnen wel degelijk fors zijn, tot suïcide aan toe. En er zit dus ook de andere kant aan, dat je aan veel kinderen niet kunt zien dat ze seksueel misbruikt zijn. En het komt toch echt vaak voor: één op de zes vrouwen van 0 tot 25 heeft dat meegemaakt.’

Aangifte kan een heel circus worden

Korver is, met psychologe Iva Biganic co-auteur van het boek ‘Dicht bij huis’, dat geschreven is voor ouders die hun kind na seksueel misbruik willen steunen. Voor ouders die aarzelen of ze aangifte willen doen van misbruik van hun kind heeft Korver nog een advies.

‘Als ik ouder was, zou ik me goed laten voorlichten over de gevolgen van aangifte doen. Je kunt niet meer terug en het kan een heel circus worden. Bekijk dus met advocaat wat het je gaat brengen en pols in een informatief gesprek met de politie of aangifte zin heeft.’

