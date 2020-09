Geen publiek en kantines dicht bij amateursport: ‘Voor ons een hele dikke strop’

Ze beseffen de noodzaak van de maatregelen, zeggen de bestuurders van FC LEO uit Leens, HS’88 (Hoogezand-Sappemeer) en THOS uit Beerta. De amateurvoetbalclubs hebben de afgelopen weken geprobeerd de coronaregels zo goed mogelijk na te leven.

‘Anderhalve meter afstand in de kantine, mensen niet te dicht op elkaar laten staan bij de wedstrijden. Ik liep rondjes langs het veld om de mensen erop te wijzen’, somt secretaris Jaap Smeins van THOS op.

Moeite om kop boven water te houden

De maatregel dat er nu ook geen publiek meer welkom is bij amateurwedstrijden hakt er wel in. Ook het feit dat de kantine drie weken dicht moet, zorgt voor onzekerheid. ‘We zijn een kleine vereniging en kunnen met moeite de kop boven het water houden. De vraag is wat dat voor gevolgen heeft.’ Datzelfde gevoel leeft bij FC LEO in Leens en HS’88 in Hoogezand.

Moet je ouders dan buiten de poort laten staan wachten? Bernd Zinger - Voorzitter HS'88

‘Het is heel lastig’, zegt voorzitter Bernd Zinger van HS’88. ‘Als wij naar uitwedstrijden moeten met jeugdelftallen gaan de ouders meestal mee als chauffeur. Andersom komen jeugdteams ook met ouders bij ons. Moet je die ouders dan buiten de poort laten staan wachten? Want dat is natuurlijk ook publiek. Ik vermoed haast dat deze mensen wel als begeleiding van de jeugd gezien gaan worden en niet als publiek.’

Blijft het hek bij HS'88 voorlopig gesloten? (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Bezwaren

Naast dat argument voorziet Zinger meer bezwaren. ‘Er wordt wel iets van een vrijwilligersorganisatie gevraagd. Moeten we straks suppoosten of beveiligers bij de poort hebben staan die publiek gaat weren? Dat is niet uitvoerbaar voor een amateurclub.’

KNVB, neem de verantwoordelijkheid en leg de competitie een maand stil Arjen Fledderman - Voorzitter FC LEO

Dat is voorzitter Arjen Fledderman (FC LEO) met hem eens. ‘Het wordt op ons bordje gelegd, maar dit is niet uit te voeren. Mijn oproep is: KNVB, neem de verantwoordelijkheid en leg de competitie een maand stil. Nu zie je ook scheve verhoudingen in de stand, sommigen hebben weinig gespeeld, anderen juist meer. Clubs moeten teams afmelden met coronagevallen. Dit is niet werkbaar voor het amateurvoetbal.’

Het clubgebouw van FC LEO (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Aderlating

Dat het publiek wegvalt en de kantines dicht moeten is ook financieel een aderlating voor de verenigingen. De kantine-inkomsten, de kurk waar een vereniging deels op drijft, valt voor een deel weg. Bij THOS bood het eerste coronasteunpakket van het kabinet uitkomst. Mocht dit aanhouden, voorziet Smeins grote problemen bij veel meer kleine dorpsclubs.

Voor de leefbaarheid in ons dorp is dit een hard gelag Jaap Smeins - Secretaris THOS

‘Wij hebben 60 leden die contributie betalen. De kantine is belangrijk voor onze inkomsten. Ik denk bij deze tweede golf dat er heel veel kleine dorpsclubs kapot gaan. Die houden dat niet vol. Daar moet opnieuw steun voor komen, van het kabinet of bijvoorbeeld de provincie.’

Want, zo zegt Smeins, THOS is een club die de leefbaarheid in stand houdt. ‘We hebben in Beerta een chinees restaurant, maar geen bruin café. Wij hebben die functie in Beerta een beetje, maar zijn geen horeca en mogen niet tot tien uur ‘s avonds open. Had dat wel gemogen, dan hadden wij twintig mensen in de kantine kunnen ontvangen en dertig op het terras. Dat had ons financieel goed kunnen helpen. Nu moet de boel dicht. Dat doen we ook, maar ik ben zeker teleurgesteld. Want ook voor de leefbaarheid in ons dorp is dit een hard gelag.’

Het hoofdveld van THOS (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Huur opschorten

Fledderman deelt de mening van Smeins dat kleine amateurclubs in de dorpen het moeilijk krijgen. ‘De gemeente Het Hoogeland is heel coulant geweest richting ons door de huur van het complex op te schorten. Daar zijn we heel blij mee. Maar het wordt wel lastiger. Dit moet voor ons geen jaar meer duren, want dan krijgen ook wij het heel moeilijk.’

Lees ook:

- Verenigingen tussen hoop en vrees: 'Als de club weg is, komt-ie ook niet weer'

- Deze coronamaatregelen gaan de komende drie weken gelden