‘Dit is een hele harde klap voor FC Groningen’

Gudde reageert daarmee op de nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond bekendmaakte om het coronavirus onder controle te krijgen. Eén daarvan is dat betaald voetbalclubs in ieder geval de komende drie weken geen supporters meer mogen toelaten tijdens wedstrijden. ‘Dit is echt een hele harde klap’, zegt Gudde.

‘We zijn de afgelopen maanden heel druk geweest om ons voor te bereiden op de competitie met een minimale bezetting in het stadion. Dat ging tegen PSV heel erg goed. We hadden toen zo’n zesduizend man binnen.’

Geen fans tegen Ajax en FC Utrecht

Supporters van FC Groningen die in het bezit van een seizoenkaart zijn, konden bij de club aangeven welke wedstrijd ze graag wilden bezoeken. ‘Mensen hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt om naar de thuiswedstrijd tegen Ajax of FC Utrecht te gaan, maar kunnen nu nergens heen. Dat vind ik het meest erge van deze maatregel.’

We gaan ook zeker geen onverantwoorde dingen doen met betrekking tot transfers Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

De Trots van het Noorden zal die mensen compenseren als ze dat willen, maar hoopt dat mensen daar zoveel mogelijk van afzien. ‘Het is heel moeilijk om een club voor de langere termijn te besturen momenteel’, gaat Gudde verder.

‘Hoe langer deze maatregelen duren, hoe meer geld we als club verliezen. We gaan ook zeker geen onverantwoorde dingen doen met betrekking tot transfers. De continuïteit van de club zullen we ook zeker niet in gevaar brengen. Daarnaast moeten we wel blijven beseffen dat het kapitaal van FC Groningen op het veld staat.’

Kanttekening

Toch plaatst Gudde wel een kanttekening bij de maatregelen. ‘Als ik het goed begrijp, willen ze de reisbeperkingen zoveel mogelijk beperken. Maar tijdens de persconferentie vertelde Rutte dat er bijvoorbeeld wel met partijen als de Efteling wordt gesproken om meer mensen toe te laten. Mensen moeten daar ook naartoe reizen. Ik ga er stiekem een beetje van uit, dat als de besmettingen teruglopen, de voetballerij voorop kan lopen.’

