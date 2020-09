Veiligheidsregio Groningen: 'Landelijke maatregelen logisch, dinsdag verdere uitwerking'

'De maatregelen waren ook niet eerder met ons gedeeld, dus we gaan er morgen naar kijken,' zegt woordvoerder Hans Coenraads.

Uitzonderingen

Maandagavond presenteerde premier Rutte extra maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Doel van die maatregelen is het beperken van het aantal sociale contacten.

Zo mogen vanaf dinsdagavond binnen niet meer dan dertig mensen bijeenkomen en buiten niet meer dan veertig. Op die regel zijn uitzonderingen en daar gaan de Veiligheidsregio's over.

Voor 'zalen met groot cultureel belang' geldt bijvoorbeeld het maximum aan het aantal mensen niet. Het is aan de Veiligheidsregio Groningen om te bepalen welke dit in onze provincie zijn. In die zalen kunnen de voorstellingen of concerten voor een groter publiek dan alsnog doorgaan.

'Elke plek bekijken'

Tweede uitzondering geldt voor wat Rutte doorstroomlocaties noemt: musea en pretparken bijvoorbeeld. De Veiligheidsregio moet voor al die plekken in de provincie afzonderlijk bepalen hoeveel mensen er naar binnen mogen.

Coenraads: 'Dat doen we in overleg. Het moet wel voor elke plek afzonderlijk, want het hangt van hun specifieke situatie af, bijvoorbeeld de grootte van het pand.'

Musea, theaters en pretparken moeten dus nog even geduld hebben voor ze weten waar ze de komende drie weken aan toe zijn. De maatregelen gaan dinsdagavond om 18.00 uur in, dus dan is die duidelijkheid er in elk geval.

'Vervelend en zware dobber'

Volgens Coenraads is het voor de Veiligheidsregio Groningen logisch dat er nu landelijke maatregelen zijn afgekondigd. Voorzitter Koen Schuiling (tevens burgemeester van de stad) heeft er maandagmiddag in het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de andere regio's mee ingestemd.

'We zien de noodzaak ook en behoren tot de regio's met de status zorgelijk. De extra landelijke maatregelen passen daarbij, ondanks dat het vervelend en een zware dobber is voor bedrijven, instellingen en organisaties.'

Lees ook:

- Deze coronamaatregelen gaan de komende drie weken gelden

- ‘Dit is een hele harde klap voor FC Groningen’

- Coronablog: Groningse horeca en sportclubs reageren op strengere maatregelen