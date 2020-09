Culturele instellingen vestigen hoop op Veiligheidsregio

Die kan theaters en musea toestemming geven om bijvoorbeeld meer dan maximaal dertig bezoekers te ontvangen.

Uitzonderingspositie

‘De Veiligheidsregio kan een uitzondering maken voor culturele instellingen met een goed coronaprotocol,’ vertelt Renate Meijering van SPOT Groningen (De Oosterpoort/Stadsschouwburg).

‘Maar als de maatregel nodig is, dan doen we dat en gaan we kijken of we voorstellingen kunnen verplaatsen of dat we een voorstelling twee keer kunnen laten opvoeren.’ Sinds de eerdere versoepeling van de coronamaatregelen kunnen er in de grote zaal van De Oosterpoort nu 280 bezoekers.

'Wij hebben een uitgebreid coronaprotocol'

Directeur Daniel Wever van De Molenberg in Delfzijl heeft zijn hoop eveneens gevestigd op de Veiligheidsregio.

‘Wij hebben een uitgebreid coronaprotocol met online kaartverkoop, een gezondheidscheck bij de deur, mensen worden naar binnen en naar buiten geleid en alles op 1,5 meter,’ zegt hij. ‘Maar De Molenberg is als theater en congrescentrum wel een gemengd bedrijf. Misschien dat dat het weer anders maakt.’

'Nog niet duidelijk'

‘Ik ga er van uit dat wij de programmering die we nu uit hebben staan, die volledig coronaproof is, hartstikke veilig, dat we die voort kunnen zetten,’ zegt directeur Willem de Kok van Martiniplaza.

De Kok heeft inmiddels contact gehad met de Veiligheidsregio. ‘Maar toen was nog niet duidelijk wat er precies bedoeld werd.’

Als ook Martiniplaza zich aan de regel van maximaal 30 bezoekers moet houden, scheelt dat op een voorstelling vierhonderd kaarten.

