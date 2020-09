Veendam zegt nee tegen duurzaamheidsplannen provincie

De gemeenteraad van Veendam heeft het provinciale bod van 5,7 terrawattuur (TWh) duurzame energie afgeschoten. Het CDA en D66 zagen wel wat in de plannen, de rest van de raad was tegen.

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) moeten dertig verschillende regio’s in ons land voor ruim 35 terrawattuur aan duurzame energie zorgen in de komende tien jaar. Groningen is als provincie één regio en levert met 5,7 TWh bijna een zesde van de landelijke doelstelling.

Oorspronkelijk dacht Groningen 4 TWh te kunnen leveren, maar overweegt nu dus 5,7 TWh. De raad van Veendam is bang dat de gemeente met het voorstel voor 5,7 TWh op moet draaien voor de ambitieuze duurzaamheidsplannen van andere gemeenten. Tevens stelt de raad dat er op dit moment te weinig draagvlak is in het gebied voor nieuwe duurzame initiatieven.

GroenLinks en kernenergie?

De raad wil geen geen verplichtingen aan gaan bij een bod dat groter is dan 4 TWh en nam daarvoor bijna unaniem een motie aan. Verder vindt de raad dat de haal- en betaalbaarheid van de plannen beter uitgewerkt moet worden. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar alternatieven, zoals groen gas, waterstof en kernenergie vindt de raad. De enige partij die de motie niet steunde was het CDA.

Opvallend was de draai van raadslid Trevor Mooiman van GroenLinks in deze kwestie. Mooiman vindt dat Veendam inmiddels genoeg heeft bijgedragen aan de verduurzaming en nam voor zijn partij een ongewoon standpunt in. 'Ik word niet blij van kernenergie, maar we moeten het wel onderzoeken', zei Mooiman.

Meer gemeentes zeggen nee

De gemeenten Delfzijl en Oldambt gingen Veendam voor en wezen het RES-voorstel eerder af. De gemeente Stadskanaal nam het RES-voorstel vorige week 'voor kennisgeving aan'.

