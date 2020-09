Rechtszaak tegen Ergün S. start vandaag

Ergün S., de man die verdacht wordt van het ombrengen van een schoonmakersechtpaar in bioscoop Pathé in Stad, staat vandaag voor de rechter. Zijn zaak wordt inhoudelijk behandeld.

S. zit sinds zijn aanhouding vast. Hij zou op 26 oktober vorig jaar de bioscoop ingeslopen zijn op zoek naar een slaapplaats.

Het echtpaar was even daarvoor al in de bioscoop om schoon te maken. S. zag de schuifdeuren van het filmtheater aan voor een portiek om in te slapen. Hij had die nacht flink geblowd, niet geslapen en verkeerde in een psychose.

Hij verstopte zich in de schoonmaakkast. De vrouw ontdekte hem, waarna hij haar aanviel met een mes. Haar man kwam op het geluid af en werd ook aangevallen.

Elitetroepen

S. komt uit Rotterdam en was in Stad omdat hij op zoek was naar zijn ex-vriendin en hun dochtertje. Hij verklaarde tijdens een eerdere zitting dat hij dacht dat ze door ‘elitetroepen’ waren vermoord. Hij zou de schoonmakers hebben aangezien voor leden van die troepen.

S. liet zijn identiteitspapieren achter in de bioscoop. Uiteindelijk werd hij een dag later aangehouden bij een benzinestation in de stad. Hij werd tijdens de aanhouding in zijn been geschoten.

Zwijgzaam

S. heeft tot nu toe weinig losgelaten in de rechtszaal. Hij heeft vastgezeten in Scheveningen, waar een speciale afdeling is voor gevangenen met psychische problemen.

De verdachte is ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Een deskundige gaat tijdens de zitting vertellen over de resultaten van dat onderzoek. Op basis van die resultaten kan de rechtbank besluiten of de verdachte toerekeningsvatbaar verklaard wordt of niet.

Lees ook:

- Rechtszaak bioscoopmoorden wordt live uitgezonden

- Verdachte dubbele bioscoopmoord blijft langer vastzitten

- Verdachte bioscoopmoorden opnieuw voor de rechter