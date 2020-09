Verdachte bioscoopmoorden was daar week eerder ook al

Ergün S., de man die ervan verdacht wordt dat hij in oktober 2019 twee schoonmakers heeft vermoord in bioscoop Pathé aan het Zuiderdiep in Groningen, was een week daarvoor ook in die bioscoop. Hij wilde er een zogenaamd 'Iron man-pak' maken.

S. staat vandaag voor de rechter. Er wordt niet aan getwijfeld dat hij schuldig is aan de dubbele moord op het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser uit Slochteren: van zijn daad zijn videobeelden. De rechter nam de hele ochtend om de gruwelijke gebeurtenissen en wat er aan vooraf ging met de verdachte door te nemen.

'Elitetroepen zitten achter ex en dochter aan'

S. vertrekt op 4 oktober 2019 vanuit Rotterdam richting Groningen. Hij heeft waanbeelden omdat hij al maanden amper medicatie neemt tegen zijn schizofrenie, depressie en psychoses. Hij gebruikt cannabis.

S. wil dicht bij zijn ex-vriendin en dochter zijn, die in het oosten van onze provincie wonen. Zij zouden in de waanideeën van S. achternagezeten worden door 'elitetroepen'.

De ex-vriendin zou volgens S. op 7 oktober zijn vermoord door de 'elitetroepen'. Zijn dochter zou op de Noordpool zijn geweest, S. probeerde haar 'via telepathie onder te brengen in een safe house.'

Iron man-pak

De verdachte vertelt de rechter dat hij zich wilde beschermen tegen de 'elitetroepen'. Hij fabriceerde daarom een pak van aluminium- en vershoudfolie. Zelf noemt hij het een Iron man-pak. In het pak zitten ook batterijen: S. denkt dat hij opgeladen moet worden.

Het pak bouwt hij gedeeltelijk in z'n hotelkamer, maar op 19 oktober wil hij er verder aan werken in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Om dat te kunnen doen heeft hij kaartjes voor twee films gekocht. De films bezoekt hij niet, hij verschanst zich in een toilet om daar aan het pak te werken.

Een bezoeker ziet hem, vertrouwt het niet en waarschuwt medewerkers van de bioscoop. Zij sturen S. naar buiten, het geld van de filmkaartjes krijgt hij terug.

'Dochter om het leven gebracht'

In de week daarna werkt S. verder aan zijn pak. De laatste paar dagen voor de moorden op 26 oktober blowt hij regelmatig en slaapt hij niet. Die ochtend glipt hij kort voor 7.30 uur de bioscoop in. In zijn waanideeën is zijn dochter dan net om het leven gebracht door de zogenoemde elitetroepen.

'Ik was erg verdrietig', zegt S. daarover. 'Ik was op zoek naar een plek om tot rust te komen.' Hij was niet specifiek op zoek naar de bioscoop: S. dacht aanvankelijk dat hij een flat binnenliep.

S. vertelt tijdens de rechtszaak veel details over zijn geestelijke toestand in de maanden voor de moorden. Over de gebeurtenissen in de bioscoop weet hij weinig: hij baseert zich daarbij vooral op de videobeelden die er zijn gemaakt.

Ketelhuis

Nadat S. de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep is binnengelopen trekt hij aan enkele deuren, de meesten zitten op slot. Na een minuut of tien gaat hij het ketelhuis binnen. Daar trekt hij zijn jas uit en doet z'n behoefte.

Ongeveer tien minuten later opent schoonmaakster Gina de deur van het ketelhuis, om er iets te pakken. S. valt haar vrijwel meteen aan.

Ze probeert zich te verdedigen door de verdachte bij de bovenarm te grijpen. Maar S. steekt elf keer op haar in, waarvan drie keer in haar bovenlichaam en nek. Artsen stellen later vast dat haar aorta en halsslagader zijn geraakt. 'Het is heel snel voorbij geweest', zegt de rechter.

Man wordt vermoord in bioscoopzaal

Intussen komt Gina's man Marinus op het geschreeuw af. In een bioscoopzaal ontstaat een worsteling met S. Uiteindelijk wordt Marinus Visser tien keer gestoken, net als zijn vrouw overlijdt hij vrijwel zeker direct.

Gebeurtenissen laten verdachte 'niet onberoerd'

S. spreekt tijdens de rechtszaak langzaam, vermoedelijk onder invloed van medicatie. Volgens de rechter grijpt de zaak S. wel aan: 'Het laat u duidelijk niet onberoerd'. De verdachte zegt zelf dat wat hij heeft gedaan 'ook wel iets ergs is'.

Nabestaanden later vanmiddag aan het woord

Drie nabestaanden van het echtpaar Visser komen later dinsdagmiddag nog aan het woord. Een psychiater uit het Pieter Baan Centrum zal spreken over de geestelijke gesteldheid van S.

