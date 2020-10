GroenLinks-raadslid Veendam richt pijlen op kernenergie: 'Wat is er groen aan zonneparken?'

Mooijman deed zijn uitspraken tijdens de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) in de gemeenteraad van Veendam. Met zijn betoog ging hij volledig in tegen het partijstandpunt van GroenLinks over kernenergie. Vijf vragen aan Trevor Mooijman.



Eerder was u juist wel een groot voorstander van duurzame energie. Van waar deze ommezwaai?

'Je zou het voortschrijdend inzicht kunnen noemen. Dit is een belangrijk dossier en ik heb hier veel over gelezen het afgelopen jaar. Ik denk dat we niet alleen naar wind- en zonne-energie op land moeten kijken. Dat moeten we ook doen, maar het zorgt voor overlast en horizonvervuiling en er is totaal geen draagvlak voor in dit gebied. Ik denk dat we de energietransitie breder moeten bekijken en dat we alle mogelijke opties moeten onderzoeken, ook kernenergie.'

Moeten we echt zo veel ruimte opofferen? Trevor Mooijman, GroenLinks Veendam

GroenLinks is fel tegen kernenergie. Zit u wel bij de juiste partij?

'Dat is een vraag die je kunt stellen. Maar wat is er groen aan vlaktes vol leggen met zonnepanelen? Daar leeft niks meer onder. Ik ben heel groen en heel links. Ik ga graag de natuur in, maar moeten we echt zo veel ruimte opofferen? Zet die zonnepanelen op daken! En wat is er links aan om gewone mensen op te zadelen met de kosten voor een peperdure waterpomp? We moeten kijken naar het brede pakket van maatregelen om de energietransitie mogelijk te maken en dat gebeurt niet.'

De steunfractie van GroenLinks was het niet eens met u betoog.

'Dat klopt. Ik heb een afwijkende mening en zeg dit op eigen titel. Er worden op dit moment hele hoge windmolens gebouwd bij Veendam en ook de andere leden in de fractie willen dat niet meer. En dat geldt zo'n beetje voor de hele raad. Het RES-voorstel werd gisteren ook met 19 van de 21 stemmen verworpen.

Kijk. Als het gaat om kernenergie sta ik niet te juichen met confetti en trompetten, maar ik vind het wel belangrijk dat we alles onderzoeken. Het staat niet boven aan mijn lijstje, maar an sich is het veilig en schoon.

Heeft u al een belletje gehad van partijleider Jesse Klaver?

'Haha. Nee. Zo is onze partij niet. We hebben een structuur binnen GroenLinks waarbij lokale fracties best een afwijkende mening kunnen hebben.'

Wat zegt het over de situatie in Groningen, dat een GroenLinks-vertegenwoordiger tegen windmolens is en kernenergie overweegt?

'Dat de RES zoals die er nu ligt niet goed genoeg is. We moeten echt breder kijken naar deze energietransitie. En draagvlak is daarin ook heel belangrijk.

Ik ben nu zo'n 2,5 jaar raadslid en dit is het belangrijkste dossier waar ik tot nu toe mee bezig ben. Zo'n besluit om tegen de partijdiscipline in te gaan is best moeilijk, maar ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen.'

Lees ook:

- Veendam zegt nee tegen duurzaamheidsplannen provincie

- Dorpen over inspraak nieuwe energieplannen Provincie staat met 3-0 achter

- Energieplannen provincie ideale voedingsbodem voor goedkoop populisme