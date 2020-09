Voetbalclubs Het Hogeland willen competitiestop (update: reactie KNVB)

De verenigingen in de gemeente Het Hogeland hadden na de persconferentie van gisteravond online overleg met elkaar. De verenigingen gaven direct aan voor een tijdelijke competitiestop bij de senioren te zijn, aangezien publiek de komende weken niet welkom is én de kantine op slot moet.

Meningsverschil over de jeugd

'Onze oproep is: KNVB, verschaf duidelijkheid', zegt voorzitter Arjen Fledderman van FC LEO uit Leens. 'Wat ons betreft kan de competitie voor de senioren de komende periode eruit. Dat is een stap achteruit, maar die is soms nodig om daarna weer een stap vooruit te zetten. Persoonlijk ben ik voor een algehele stop, dus ook bij de jeugd, maar er zijn ook verenigingen in onze gemeente die wel graag verder gaan met de jeugd. Ook binnen onze vereniging zijn er jeugdleiders die wel graag doorgaan.'

De verenigingen krijgen extra maatregelen op hun bordje, terwijl vrijwilligers de verenigingen runnen. Zo moeten verenigingen erop toezien dat er geen publiek op de sportcomplexen komen.

Wat ons betreft worden zowel de competities bij senioren als de junioren stilgelegd Boldewijn Noordveld, voorzitter VV Noorwolde

Straks heb je gekke situaties

Voetbalvereniging Noordwolde is net als FC LEO een van de verenigingen die pleit voor een competitiestop. Voorzitter Boldewijn Noordveld gaat een stapje verder dan zijn collega Fledderman. Hij pleit ook voor een tijdelijke competitiestop bij de junioren.

'Straks heb je de gekke situatie dat ouders die hun kinderen naar uitwedstrijden rijden, wel welkom zijn op het complex. Maar ouders van kinderen die een thuiswedstrijd spelen zijn niet welkom. Sommige jonge kinderen zijn onzeker en vinden het fijn dat hun ouders er wel zijn. Dat heeft dus een negatief effect. Wat ons betreft worden zowel de competities bij senioren als de junioren tijdelijk stilgelegd.'

KNVB: Veilig en verantwoord om te voetballen

De Nederlandse voetbalbond, KNVB, wil niks weten van een competitiestop, schrijft ze vandaag op haar website. 'Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities in veld- en zaalvoetbal blijven dan ook doorgaan de komende drie weken.'

'We zijn blij dat we kunnen blijven voetballen, maar dit heeft wel enorme financiële consequenties voor de clubs en doet het verenigingsleven onwijs veel pijn. We ontkomen helaas niet aan deze maatregelen. We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek.'

'Het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet zonder verlies kunnen opvangen. We gaan daarom samen met NOC*NSF snel met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie voor onze verenigingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn voor de sportwereld, of dat er extra steun nodig is voor verenigingen.'

