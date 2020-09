Feest- en vergaderlocaties in verwarring: wat mag nou wel en wat niet

Ze zit bij de telefoon deze dinsdagmorgen om alle annuleringen aan te nemen. Petra Moedt van Rietland in Zuidwolde zucht bij de vraag wat ze van de nieuwe coronamaatregelen vindt: 'Ik weet het even niet zo goed.'

Het seizoen verloopt als een achtbaan voor feest-en vergaderlocaties met eerst de lockdown, toen de versoepeling en nu plotsklaps de nieuwe regels. Moedt: 'Ik had vandaag twee vergaderingen staan. De ene groep is hier gewoon, de andere heeft afgezegd.'

Niemand weet precies hoe het zit

Bij Hayema Heerd in Oldehove zit Wil Hoogeboom net de gevolgen van de regels uit te dokteren. Want eigenlijk snapt ze er niks meer van. Ook daar zouden twee bedrijven komen vergaderen vandaag.

'Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de regels. De ene komt gewoon en het andere bedrijf niet, omdat Rutte heeft gezegd dat teambuilding niet meer mag. De helft van die groep is hier trouwens toch, want de communicatie is ergens niet goed gegaan blijkbaar.'

Mogen bruiloften wel of niet?

En dan de bruiloften, hoe staat het daarmee? Wil Hoogeboom heeft geen idee. Ze heeft er nog twee op de planning staan en nog niks gehoord van de bruidsparen.

'We zitten het net te bespreken. Je mag dertig mensen binnen hebben, maar een gezelschap mag maar uit vier personen bestaan. Dat is zo krom, ik snap het niet meer. Mogen dertig man dan wel als ze in groepjes van vier zitten?'

Ja, denkt Petra Moedt van Rietland. Ook daar staan nog bruiloften op de rol. 'Die gaan nu terug naar dertig personen. We hebben mensen die overmorgen willen trouwen, dat is toch zielig! Wij zijn horeca en hebben zulke grote zalen, dat kan met dertig personen.'

Verwarring alom, maar het mag echt niet

Toch mag het volgens Rijksoverheid.nl niet. Die site geeft aan dat een gezelschap nou eenmaal niet uit meer dan vier personen mag bestaan. Bij een feest gelden alle gasten samen als een gezelschap en dus mag het niet; ook niet als ze samen niet meer dan dertig personen tellen. Corona-woordvoerder Robin Middel van de Rijksoverheid bevestigt dit desgevraagd nog eens. Bruiloftsfeesten mogen niet, punt. Ook niet als er steeds maximaal vier personen samen aan een tafeltje zitten.

'De ervaring leert namelijk dat als je grote groepen mensen hebt die elkaar kennen, de afstand dan lastig is te behouden. Mensen houden zich niet goed aan de regels als ze elkaar kennen.' Enige uitzondering is de kerkelijke inzegening van een huwelijk; die mag met meer mensen; dat heeft met vrijheid van godsdienst te maken. 'Maar ook die mensen moet zich buiten dan weer splitsen in groepjes van vier,' stelt Middel.

Liever helemaal dicht dan dit

Wil Hoogeboom van Hayema Heerd wordt er zo langzamerhand gek van. 'Als je de ene zin leest mag het, de volgende zin zegt: het mag niet en de derde zin stelt weer dat het mag. Ik denk dan: gooi de boel dan gewoon echt helemaal dicht. Nu kan er ook weer te pas en te onpas geannuleerd worden. En waar heb ik dan recht op?'

Kunnen groepen gebruik maken van eet- en drinkgelegenheden en zalencentra? Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is vier. Feesten en partijen van meer personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk, verjaardag, jubileum, geboorte, borrel, maar ook bijvoorbeeld een personeelsuitje, kunnen niet plaatsvinden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. (Bron: Rijksoverheid)

Bij Elanderhuus net buiten de stad Groningen is de eerste vergadering ook al weer afgebeld. 'Grote partijen zoals bruiloften had ik vanaf maart al niet meer. Ik sta vanaf april volgend jaar rammetje vol. Iedereen hoopt dat het dan weer kan.'

Eigenaar Koen de Groot is er aardig klaar mee. 'Het gaat gelijk weer in de papieren lopen voor de horeca, wie gaat dat compenseren en hoe? En ik geloof ook niet dat deze maatregelen de aantallen omlaag brengen. We deden het in de horeca al zo netjes.'

Lees ook:

- Deze coronamaatregelen gaan de komende drie weken gelden

- Culturele instellingen vestigen hoop op Veiligheidsregio

- Het laatste nieuws in ons coronablog