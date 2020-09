Eigenaar discotheek FOX: 'Dit is gewoon ondernemertje pesten'

Eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek FOX in Stadskanaal weet na het aanhoren van de nieuwe coronamaatregelen niet meer wat hij nou weer moet bedenken om zijn bedrijf draaiend te houden.

'Dit kan gewoon niet uit'

'We mogen nog maar van 19.00 tot 22.00 uur open. Onze gemiddelde bezoeker komt normaal gesproken pas om 24.00 uur', zegt hij. 'We mochten nu op zaterdagavonden tot 02.00 uur heel klein open, voor een mannetje of vijftig/zestig. Nu wordt dat misschien wel dertig man en dan tot 22.00 uur. Dat kan gewoon niet uit.'

Komen de laatste twaalf werknemers ook op straat te staan?

Van Broekhoven had eerder dit jaar al enorm gesneden in zijn personeel: hij was teruggegaan van 28 naar twaalf werknemers. 'De afgelopen maanden heb ik dat deel van de personeelskosten dat ik zelf moet betalen, nog kunnen verdienen. Maar nu kan het toch zo zijn dat over één of twee weken iedereen er uit moet. Maar hoe moet je dan ooit weer opstarten?'

De discotheekeigenaar weet niet of zijn bedrijf dit kan overleven. 'Wij hebben altijd alles uit eigen middelen kunnen betalen. We hebben altijd goed afgelost. Alles wat in het bedrijf zit, is betaald. Ik heb alleen nog een hypotheekje. Ik moet trouwens vanaf 1 oktober opeens wel weer aflossen. Dat is gewoon te zot voor woorden. Waar niks binnenkomt, kun je toch ook niet aflossen?'

Volksgezondheid staat op één hoor, dat vind ik echt, maar waar je het goed voor elkaar hebt, moet je mensen laten gaan Eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek FOX

'Steeds krijg je de deksel op je neus'

Het emmertje van Van Broekhoven loopt vol. 'Dit is klap na klap. Elke keer weer verzin je een idee om toch een beetje te kunnen verdienen en om je personeel te kunnen houden, maar steeds krijg je de deksel op je neus.'

Van Broekhoven heeft een verzoek ingediend bij de gemeente of hij toch iets meer mensen mag binnenlaten, omdat hij zich goed aan de coronamaatregelen houdt. 'Maar dan nog is dat maar tot 22.00 uur 's avonds', zegt hij. 'Twaalf uur dicht vond ik al heftig, maar daar kan ik nog wel iets mee. Dit is gewoon ondernemertje pesten. Volksgezondheid staat op één hoor, dat vind ik echt, maar waar je het goed voor elkaar hebt, moet je mensen laten gaan.'

Ik heb nooit gedacht dat mijn relatie onder druk zou komen te staan, maar misschien komt er nu een moment dat ik moet kiezen. Dan gaat dit instituut voor Groningen verloren Eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek FOX

Gaat FOX verloren voor Groningen?

De maatregelen treffen Van Broekhoven ook in de privésfeer. 'Ik heb nooit gedacht dat mijn relatie onder druk zou komen te staan, want ik heb het supergoed thuis. Maar misschien komt er nu een moment dat ik moet kiezen en dan kies ik wel voor thuis. Dan gaat dit instituut voor Groningen verloren. FOX behoort tot de top van de clubs en uitgaanscentra in Nederland en ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik heb hier mijn levenswerk van gemaakt. Maar thuis en mijn gezondheid gaan voor.'

Wat Van Broekhoven vooral wil, is een stip aan de horizon. 'Maar die is er niet. Iedere maand loop je financieel achteruit. Iedere maand loopt je emmertje iets verder vol. Iedere keer denk je dat je een kans hebt en dan schoffelen ze die onder je voeten vandaan. Het is echt verschrikkelijk.'

