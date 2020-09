Groningen krijgt een speciale ambulance voor verwarde personen

In navolging van de provincie Drenthe krijgt Groningen een psycholance. Dit is een ambulance speciaal voor verwarde mensen. Het gaat om een pilot van de Ambulancezorg Groningen en geestelijke zorginstelling Lentis.

In Drenthe rijdt de psycholance rond sinds 2017. In onze provincie neemt het aantal verwarde mensen de laatste jaren toe. De Groninger politie heeft er de handen vol aan om alle incidenten met verwarde mensen te kunnen behappen.

Verpleegkundige 'aan boord' is speciaal getraind

De geestelijke ambulance gaat zeven dagen in de week tussen 10.00 en 22.00 uur door Stad en Ommeland rijden. Aan boord zijn een huisartsenchauffeur en een verpleegkundige van GGz-instelling Lentis die speciaal getraind is voor de omgang met verwarde mensen. In totaal zullen zestien mensen in toerbeurt werken met de psycholance.

De psycholance is een uitgeklede ambulance zonder rode strepen en van binnen is er nauwelijks apparatuur. 'Er is wel een brancard en ook een stoel waar de patiënt dan op kan zitten', legt coördinator Jannet Scholten van de psycholance uit.

In het kielzog van de politie

De ambulance voor verwarde mensen wordt gestationeerd aan de Gotenburgweg en is voor acuut en besteld vervoer. 'Via een melding van de meldkamer Noord-Nederland, gaan wij dan in het kielzog van de politie en eventueel een gewone ambulance mee naar het incident. Als blijkt dat het inderdaad om een verward persoon gaat, dan komen we in actie'.

De verwarde man of vrouw wordt dan eerst overgebracht naar de Stad naar de Crisis Beoordeling Lokatie (CBL), waar een psychiater beoordeeld wat er verder moet gebeuren.

14 oktober

De pilot start op 1 oktober en gaat een jaar duren. Daarna wordt gekeken of de Groningse psycholance blijft rijden. 'De mensen die met de psycholance gaan rijden, krijgen eerst cursus. Op 14 oktober gaan we echt rijden', aldus coördinator Jannet Scholten

