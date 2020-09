Veiligheidsregio: 'Mogelijk niet voor dinsdag 18.00 uur alles duidelijk'

Het is nog maar de vraag of alle organisaties die een ontheffing willen voor het maximaal toegestane aantal mensen uitsluitsel hebben voordat de nieuwe coronamaatregelen ingaan. Dat moment is dinsdag om 18.00 uur.

Maandagavond werd duidelijk dat de komende drie weken binnen niet meer dan dertig mensen bijeen mogen komen en buiten niet meer dan veertig. Premier Rutte sprak toen al over uitzonderingen waar de veiligheidsregio's over gaan.

Panden met groot belang kunnen uitzondering krijgen

Waar premier Rutte het nog had over uitzonderingen voor 'zalen met groot cultureel belang' is de term 'cultureel' nu uit de omschrijving verdwenen. De maatregelen spreken nu nog van uitzonderingen voor 'panden van groot belang'. Woordvoerder Hans Coenraads van de Veiligheidsregio Groningen: 'We werken daar nu aan hoe we dat moeten definiëren, wat valt daaronder. Dat stemmen we ook af met de rest van het land.'

De theaters in onze provincie rekenen erop dat zij zo'n uitzondering krijgen en dat de geplande voorstellingen door kunnen gaan. Hun zalen zijn ook met anderhalve meter afstand tussen bezoekers groot genoeg voor meer dan dertig mensen. In de grote zaal van De Oosterpoort bijvoorbeeld kwamen de afgelopen weken 280 mensen tegelijk binnen. Toch moeten ook zij afwachten waartoe de Veiligheidsregio Groningen besluit.

Het kan best zijn dat er de komende weken instellingen bijkomen of weer afgaan Hans Coenraads, Veiligheidsregio Groningen

Tweede uitzondering geldt voor wat Rutte doorstroomlocaties noemt; plekken waar mensen niet langere tijd bij elkaar zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld musea, bibliotheken en pretparken. De veiligheidsregio moet voor al die plekken in de provincie afzonderlijk bepalen hoeveel mensen er naar binnen mogen. Dat aantal hangt af van de oppervlakte van de locatie en kunnen garanderen van de anderhalve meter afstand.

Het is al met al maar de vraag of het lukt alle organisaties en instellingen die meer dan dertig mensen binnen willen laten dinsdag al te beoordelen. 'Het kan best zijn dat er de komende weken instellingen bijkomen of weer afgaan.'

Wat wil Groningen met de horeca?

Voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen liet het Dagblad van het Noorden maandagavond optekenen eigenlijk coulanter met sommige horecazaken te willen omgaan. Wie de regels goed volgt kan mogelijk meer dan dertig gasten ontvangen. Volgens woordvoerder Coenraads is het niet anders dan wat in Groningen al wordt gedaan:

'We willen kijken of bepaalde zaken in compartimenten te verdelen zijn.' Een horecazaak die een bepaalde ruimte kan afsluiten en voor die ruimte aparte toiletvoorzieningen heeft, kan mogelijk twee keer dertig mensen binnen krijgen. 'Toen de versoepelingen van 1 juni ingingen hebben we daar ook al naar gekeken.'

