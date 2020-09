Midden-Groningen wil 2 miljoen euro reserveren voor verfraaiing Hoogezand

Een verpauderd pand in Hoogezand (archief) (Foto: Han Vos)

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen wil bijna twee miljoen euro vrijmaken voor het aantrekkelijker maken van Hoogezand. Een groot deel is bedoeld voor de aankoop van twee stukken grond in het dorp.

Om welke stukken grond het gaat? Het staat niet in de plannen ‘vanwege de vertrouwelijke financiële gegevens’. Op het taxatierapport en concept aankoopovereenkomst zit geheimhouding. Het gemeentebestuur praat dan ook over locatie A en B.

Mogelijk de voormalige grond van de Welkoop

Mogelijk is één locatie het stuk grond waar vroeger winkelketen Welkoop was gevestigd. Waarom? Eerder zei wethouder José van Schie dat de gemeente is benaderd door de eigenaren van de grond, waarvan Welkoop de grond destijds huurde.

Het stuk grond maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘stadsentree van Hoogezand’ en is zichtbaar vanaf de A7. Het gemeentebestuur wil - zo blijkt uit de plannen - ook dat deel aantrekkelijker maken.

In 2017 brandde de Welkoop af op het stuk grond en wil daar graag herbouwen, maar de gemeente ziet dat niet zitten omdat ze er liever woningen zien. Begin april werd duidelijk dat de gemeente in gesprek was met de grondeigenaren.

Ongeveer 500.000 euro voor opstellen plannen

Daarnaast wordt van de bijna twee miljoen euro die de gemeente wil vrijmaken een half miljoen besteed aan het opstellen van een plan waarin staat hoe het noorden van Hoogezand in de aankomende jaren wordt ontwikkeld. Het gaat dan onder andere over de eerder genoemde ‘stadsentree van Hoogezand’, maar ook over de verbetering van woningen in de wijk Noorderpark.

De gemeenteraad van Midden-Groningen moet nog een akkoord geven op de plannen. Aankomende donderdag praten ze er voor het eerst over. Later moet er dan nog over worden gestemd.

