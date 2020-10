De Genezers over allergieën

Juist op het moment dat reguliere zorg opnieuw de druk van de pandemie voelt, is het van belang om ook andere ziekenhuiszorg de aandacht te geven die het verdient. Daarom na een lange ‘coronapauze’ een nieuwe aflevering in onze podcastserie over gezondheid en onderzoek in samenwerking met het Universitair medisch Centrum Groningen (UMCG). ‘De genezers’ gaat ditmaal over allergieën.

Er is een medicijn ontwikkeld, dat mensen helpt die last hebben van die beruchte ‘pinda-allergie’. Het zorgt ervoor, ‘dat zo’n allergie niet langer levensbedreigend is’. Brenger van dat goede nieuws is Hanneke Oude Elberink, allergoloog in het UMCG. Volgend jaar komt het geneesmiddel op de markt. Met name ouders van kinderen met deze aandoening, kijken er reikhalzend naar uit. Dokter Oude Elberink houdt zich met allerlei soorten allergie bezig, maar is met name gespecialiseerd in allergische reacties op insectenbeten.

Mastocytose

De mensen die het meest heftig reageren op bijvoorbeeld een bij- of wespensteek, blijken nogal eens de zeldzame, onderliggende ziekte mastocytose te hebben. Daarbij slaat het immuunsysteem ‘op hol’, en scheiden zogenaamde mestcellen een stroom aan stoffen af die ernstige ziektesymptomen kunnen veroorzaken, of zelfs binnen enkele minuten tot een hartstilstand leiden. In deze aflevering vertelt ondernemer Henri Hommelink hoe heftig zijn lichaam reageerde op een wespensteek. Hij kreeg tot driemaal een hartstilstand, maar kwam er uiteindelijk weer bovenop. Hij meldt hij zich nog steeds om de zes weken bij het UMCG voor een behandeling.