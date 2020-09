Textieldrukkerij overleeft crisis dankzij productie mondkapjes

Een eerste afnemer voor de maskers is er ook. Volgens de broers Jochem en Jelle van der Mijl, die het bedrijf leiden, heeft het Isala ziekenhuis in Zwolle een proeforder geplaatst van drieduizend maskers.

'Maar daarnaast denken we natuurlijk ook aan het UMCG om de pakjes hier in Groningen te houden. En aan het Martiniziekenhuis. En als al die ziekenhuizen op ons gaan zitten we al vol. Dan moet er een tweede machine komen', zegt Jochem van der Mijl.

De toekomst lacht ze toe

De toekomst lacht de drukkerij toe met de nieuwe productielijn voor mondmaskers, maar dat was aan het begin van de coronacrises wel anders. Het bedrijf bedrukt normaal gesproken kleding voor evenementen en festivals. Die markt stortte door het coronavirus totaal in. Door een Chinees contact van het bedrijf werden de broers op het spoor van de mondkapjes gezet.

'Dat zagen we eerst niet zitten, maar uiteindelijk zijn we daar toch serieus naar gaan kijken. Nu maken we duizenden mondkapjes per dag.'

De mondmaskermachine van Eco Textieldruk (Foto: Jeroen Willems)

Aanloop ging niet vanzelf

De aanloop naar dit nieuwe avontuur ging niet vanzelf. Vooral het verkrijgen van de gecertificeerde grondstoffen voor de maskers blijkt een lastige opgave.

'We hebben alle stoffen van verschillende leveranciers laten komen. Die hebben we door Nutrilab laten testen en toen kwamen we helaas tot de conclusie dat er ontzettend veel vervalst wordt', zegt Jochem van der Mijl.

Het testen van de materialen kost het bedrijf elke keer 500 euro. De kosten lopen daardoor hoog op. 'Ja, die zoektocht was misschien wel de meest lastige', zegt Jochem van der Mijl.

'Deze stap was noodzaak'

Het bedrijf kan voor het mondkapjesproject terugvallen op een subsidie van de provincie van 28.000 euro. Broer Jelle denkt dat het bedrijf zonder deze koerswijziging de crisis niet had kunnen overleven. 'Deze stap was echt noodzaak. Ik ben de provincie ook heel dankbaar voor hun steun. We kunnen ons personeel daardoor op nieuw inzetten.'

Donderdag wordt de productielijn officieel geopend.

