Gemeenten willen Economic Board met één miljoen steunen

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn van plan één miljoen euro steken in de Economic Board Groningen (EBG). Daardoor zou de organisatie twee jaar langer kunnen doorgaan.

De toekomst van EBG is onzeker, omdat het de bedoeling was om dit jaar te stoppen.

Afhankelijk van overheidssteun

EBG startte in 2016 om de economie in het aardbevingsgebied te stimuleren. Daarvoor kreeg de organisatie bijna honderd miljoen euro van het Rijk, de provincie Groningen, de NAM en gemeenten. Afgelopen voorjaar stelde EBG dat de investeringen tot nu toe bijna duizend banen hebben opgeleverd. Het project zou vijf jaar lopen.

Voorzitter Emme Groot zei eerder al door te willen gaan, maar is hiervoor afhankelijk van de politiek. De nieuwe gemeente Eemsdelta wil in elk geval een bijdrage geven van 170.000 euro. Het wachten is op definitieve besluiten uit de andere gemeenten.

'Dat is een mooi signaal van Eemsdelta in de uiteindelijke afweging om na 1 januari verder te gaan', zegt Groot. 'Ook de provincie kijkt naar een bijdrage, wij wachten dat vol vertrouwen af.' Naast Eemsdelta denken de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Groningen na over de steun.

'Zonde als het na enkele jaren moet stoppen'

De opzet van EBG wordt wel iets anders. Gemeenten kunnen straks opdrachten geven die EBG uitvoert. Eemsdelta wil dat het volledige bedrag van 170.000 euro wordt geïnvesteerd in de gemeente.

Volgens wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) van Loppersum heeft EBG de afgelopen jaren het nodige opgeleverd: 'Ik heb veel mooie voorbeelden gezien, zoals Herberg In de Valk in Middelstum dat aangekocht is met geld van het EBG en projecten voor digitale geletterdheid op basisscholen. Het zou zonde zijn als dat na één of twee jaar zou moeten stoppen. Als iets goed werkt, moet je ermee doorgaan.'

Het kantoor van EBG zit in Winsum. Als de organisatie doorgaat, verwacht Groot nagenoeg geen consequenties voor het personeel. Voor de periode daarna is EBG opnieuw afhankelijk van steun vanuit de overheden.

