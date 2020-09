Begrip voor regels in supermarkt: ‘Maar klanten, gebruik je gezonde verstand’

De regels worden aangescherpt, ook in supermarkten. Minister-president Mark Rutte sprak afgelopen maandag in de persconferentie zelfs over het invoeren van twee tijdsblokken die speciaal bedoeld zijn voor de ouderen en kwetsbare mensen in de samenleving.

Supermarkteigenaren hebben er begrip voor dat er iets moet gebeuren. ‘Het is heel erg vervelend, maar begrijpelijk’, zegt Monique van Zijl van de Jumbo in Ter Apel.

Bijna zelfde regels als in het begin van de coronaperiode

Het aantal besmettingen loopt op. Reden voor het kabinet om de boel aan te scherpen. De (nieuwe) regels gelden onder andere voor de horeca, sportclubs en voor supermarkten.

De situatie is voor supermarkten vergelijkbaar met het begin van de coronaperiode. Toen werd het verplicht om met een kar -en in sommige winkels met een mandje- naar binnen te gaan, mensen mochten niet meer samen boodschappen doen en in meerdere supermarkten werd een ‘ouderenuurtje’ ingevoerd. Ook in de Albert Heijn in Groninger stadswijk De Wijert.

Regels verwateren na een poosje

Assistent-bedrijfsleider Vincent Postma: ‘Daar werd in het begin veel gebruik van gemaakt, maar je merkt toch dat dat naar verloop van tijd wat verwatert. Mensen maakten daar steeds minder gebruik van. Mocht het zo zijn dat het bij ons verplicht wordt gesteld om twee tijdsblokken te reserveren voor ouderen en kwetsbaren, dan doen wij dat natuurlijk. Maar daar wordt nu nog volop over nagedacht.’

Voor Bouko Degenhart geldt hetzelfde. Hij runt samen met zijn vrouw en zoon de Jumbo in Leens. ‘Wij hadden een blok tussen 8.00 en 9.00 uur, maar je zag na verloop van tijd toch dat het aantal klanten af begon te nemen. Als zoiets nu weer moet, dan is dat niet anders. Maar niet tussen 7.00 en 8.00 uur in de ochtend. Dat kun je oudere mensen niet aandoen.’

Over welke tijdstippen het eventueel wel worden en over de (nieuwe) regels kan Degenhart nog niks zeggen: ‘Wij wachten nog op het advies van de branchevereniging, dus wij gaan nog even niet voor de muziek uit lopen.’

Er is begrip, maar 'dit doet pijn'

Mocht de branchevereniging bepaalde regels voorstellen, dan is daar het volste begrip voor. Bij de zojuist genoemde bedrijfsleiders, maar ook bij Bert Stuut van de Coop in Bad Nieuweschans.

‘Er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Maar dit doet pijn voor mezelf en ook voor al die andere branches die hier onder te lijden hebben. Wij doen echt ons best, maar ik verwacht ook medewerking van de klanten. Het is balen, maar wij moeten dit samen doen.’

Extra angst bij eigenaar grenssupermarkt

Daar waar beide Jumbo’s en de Albert Heijn in dit artikel het voornamelijk moeten hebben van Nederlandse klanten, heeft Stuut een extra angst. Zijn supermarkt zit bij de grens. Hij krijgt daarom meer Duitsers dan Nederlanders over de vloer.

‘Normaal is zo’n tachtig procent van de klanten Duits’, vertelt hij. ‘Dus ik ben behoorlijk angstig voor deze situatie. Wat nou als zij straks niet meer in Groningen mogen komen? Mensen zeggen wel eens: die Stuut heeft het mooi voor elkaar met zijn supermarkt, maar dat is toch echt anders.’

Hij legt uit: ‘Veel supermarkten hebben recordomzetten gedraaid, omdat alles dicht was. Maar ik heb mijn omzet zien halveren. Duitsers werden namelijk gewaarschuwd niet naar Nederland te gaan. En ik kan je vertellen: als je zeventig man personeel hebt, dan word je daar niet vrolijk van.’

Wat gaat er nu precies gebeuren?

Het is nog onduidelijk welke maatregelen wel en niet ingevoerd gaat worden. Daarover wordt vandaag overleg gevoerd. Zo zijn bepaalde maatregelen, waaronder bijvoorbeeld die van de twee tijdsblokken, afhankelijk van de grootte van en drukte in de winkel.

Daarbij kunnen franchisers ook andere maatregelen toepassen dan supermarkten die de landelijke regels volgen. Zo adviseert de Jumbo in Ter Apel bijvoorbeeld haar personeel om mondkapjes te dragen.

Van Zijl: ‘Ik heb mondkapjes ingekocht. Ik kan het ze niet verplichten, maar ik ga wel adviseren om ze te dragen. Het is een signaal voor de medewerkers, maar ook voor de klant. Ik zou willen zeggen: klanten, gebruik je gezonde verstand. Kom alleen, hou de afstand. Wij doen ook ons best, we moeten dit echt met elkaar doen.’

