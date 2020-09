Martini Ziekenhuis stelt tientallen operaties uit: te veel personeel zit ziek thuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit de komende twee weken twee operatiekamers en moet daarom zo’n tachtig operaties uitstellen. Bijna 10 procent van het personeel zit ziek thuis, waardoor er onvoldoende capaciteit is voor alle behandelingen.

De ongeveer tachtig patiënten zijn inmiddels gebeld om de afspraak uit te stellen. ‘We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn afzeggen’, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra. ‘Door nu tijdelijk twee OK’s te sluiten, hopen we de impact zo klein mogelijk te houden.’

Thuis door griep of coronaklachten

Door verkoudheidsklachten en de seizoensgriep zit volgens het ziekenhuis zo’n 10 procent van het personeel thuis. ‘We hebben wel een teststraat in het UMCG dus kunnen snel testen. Maar voordat iemand weer inzetbaar is ben je al snel twee dagen verder’, zegt een woordvoerder.

'Heel weinig rek, dat baart me zorgen'

Daarnaast ziet het ziekenhuis ‘het aantal COVID-patiënten gestaag toenemen’. Dat vraagt juist om extra inzet van medewerkers, maar de capaciteit is bijna volledig benut. ‘Dat betekent dat er nog heel weinig rek in zit en dat baart me zorgen’, zegt Feenstra.

‘Het is belangrijk dat onze collega’s goed inzetbaar blijven, zeker gezien de verwachting dat deze situatie de komende maanden aanhoudt. We hebben daarom besloten de zorg nu in beperkte mate af te schalen om zo ruimte te creëren in de planning.’

Extra operaties kunnen niet meer

Het Martini Ziekenhuis was na de uitbraak van de coronacrisis, en het volledig stilleggen van reguliere zorg, juist bezig met een inhaalslag van operaties. Afgelopen zaterdag is er voor het eerst ook op zaterdag geopereerd om de wachtlijsten te verkorten. Dat experiment was van korte duur, door de capaciteitsproblemen wordt er zaterdag niet nóg een keer extra geopereerd.

De twee operatiekamers blijven in elk geval twee weken dicht. Daarna kijkt het ziekenhuis of de operatiekamers weer open kunnen.

