Ict niet waterdicht: alle huiseigenaren bevingsgebied kunnen waardedaling nu al claimen

De oorzaak: de ict-systemen zijn niet waterdicht. Het blijkt te ingewikkeld om de aanvraagprocedure te blokkeren voor mensen uit bepaalde gemeenten. En dus is het technisch nu al mogelijk voor iedereen die in aanmerking komt een aanvraag te doen bij het IMG.

Waardedalingsregeling

Met de waardedalingsregeling wordt de verschil in waarde van een woning gecompenseerd. De woningwaarde is door de aardbevingen minder gestegen dan op vergelijkbare plekken elders in het land. Het verschil tussen de huidige waarde van het huis en wat de waarde eigenlijk had moeten zijn, wordt door het IMG vergoed.

Vloedgolf aan aanvragen

In totaal komen er zo’n 120 duizend mensen in aanmerking voor de waardedalingsregeling. Om de systemen en het personeel niet te overbelasten met een vloedgolf aan aanvragen, is de gefaseerde invoering bedacht.

Sinds 1 september kunnen woningeigenaren uit de gemeenten Loppersum en Appingedam hun waardedaling claimen. Vanaf 1 november zijn huiseigenaren uit Groningen en Het Hogeland aan de beurt. Eigenaren die in andere gemeenten wonen kunnen de waardedaling claimen vanaf 1 januari 2021.

Mensen uit andere gemeenten kunnen inderdaad al wel een aanvraag doen, maar de aanvragen uit Loppersum en Appingedam hebben nu nog voorrang Een IMG-woordvoerder

In totaal heeft het IMG in de eerste vier weken van de regeling 11.625 aanvragen gekregen. Iets meer dan de helft van die aanvragen komt uit Loppersum en Appingedam. De andere helft komt dus uit andere gemeenten.

‘Het was wellicht beter geweest als we de aanvragen technisch gezien konden afsluiten voor bepaalde gemeenten, maar dat had heel veel voeten in de aarde’, verklaart een IMG-woordvoerder. ‘Dus mensen uit andere gemeenten kunnen inderdaad al wel een aanvraag doen, maar de aanvragen uit Loppersum en Appingedam hebben nu nog voorrang.'

Afhandeling start wel later

In principe start de afhandeling van claims uit andere gemeenten dan Loppersum en Appingedam pas later: 1 november voor Groningen en Het Hogeland en 1 januari voor de rest. Een aanvraag doen kan dus al, maar de kans bestaat dat er daarna een tijdje nog niets mee gedaan wordt.

‘Het aantal aanvragen uit Loppersum en Appingedam stagneert nu. Als ze uit Loppersum en Appingedam niet binnenkomen, dan kunnen we wel al andere aanvragen oppakken. Maar dat kunnen we dus niet garanderen.’

In de praktijk zien

Het hele idee van gefaseerd beginnen met de regeling kan op deze manier dus wel eens in de soep lopen voor het IMG. Het instituut wilde juist met een relatief kleine groep ervaringen opdoen. De komende weken moet blijken of het aantal aanvragen uit andere gemeenten daadwerkelijk flink gaat toenemen en wat dat betekent voor de organisatie.

‘Dat zullen we in de praktijk moeten zien’, aldus het IMG. ‘De aantallen zoals ze nu zijn, kunnen we aan. Maar als nu vijftigduizend mensen besluiten een aanvraag te doen, dan kan dat leiden tot veel vragen en langere wachttijden aan de telefoon.’

