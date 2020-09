Van kantoor naar de keukentafel: 'We zijn weer terug bij af'

In het UMCG werd dinsdag druk vergaderd over hoe het ziekenhuis het personeelsbeleid opnieuw vorm moest gaan geven, naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond.

'Wij hadden het kantoorpersoneel al gevraagd om maximaal twintig procent van hun werkweek op kantoor door te brengen. Dat gaat nu eigenlijk weer terug naar nul', zegt woordvoerder Janneke Kruze. Het UMCG is met ongeveer 13.000 medewerkers de grootste werkgever van het Noorden.

Alle afspraken met collega's worden verboden Martijn Grimmius - woordvoerder DUO

Zo'n 5000 functies kunnen deels vanuit huis worden beoefend. 'Denk aan laborant of onderzoeker. Die moet toch naar het ziekenhuis komen voor het praktische deel, maar kan de administratieve taken thuis uitvoeren.'

DUO

Dan het 'Cruiseschip' DUO. Van de ongeveer 3000 medewerkers waren nog zo'n 50 á 60 mensen in het gebouw te vinden. De afgelopen weken hadden personeelsleden zelfs weer vergaderingen buiten de deur, maar dat wordt weer uit den boze.

'Nu hebben we gezegd: alle afspraken met collega's op of buiten kantoor worden verboden', vertelt woordvoerder Martijn Grimmius. 'We zijn eigenlijk weer terug bij af.'

Het uitzicht in het 'Cruiseschip' (Foto: DUO)

DUO nam de 'nieuwe' coronamaatregelen vrijwel direct één op één over. Medewerkers werden dinsdagmiddag bijgepraat over de gevolgen. 'De boodschap is natuurlijk heel simpel: werk gewoon thuis.' Medewerkers die problemen als eenzaamheid ervaren, kunnen bij uitzondering toch naar kantoor. Dit kunnen ze overleggen met hun leidinggevende.

Flexwerkplekken

In de stad Groningen zijn ook genoeg flexwerkplekken te vinden. Het Launch Café is daar één van. 'Ook wij moeten er helaas aan geloven', zegt bedrijfsleider Marthijs Veldthuis. 'We hebben net een bericht gestuurd naar onze leden. We hebben gezegd: luister gewoon naar wat de overheid zegt. Thuiswerken dus.'

Eén persconferentie en het is weer helemaal leeg hier Marthijs Veldthuis - bedrijfsleider Launch Café

Bij hoge uitzondering kunnen ondernemers toch naar het café komen. 'Ik merk van een aantal klanten dat ze het thuiswerken als lastig ervaren. We hebben bijvoorbeeld een stelletje dat thuis anders in een hele kleine ruimte zou moeten werken. Hier hebben ze aparte bureaus en zien ze elkaar alleen bij de koffie.'

Het Launch Café in betere tijden (Foto: Eigen Foto)

De afgelopen tijd werkte het café met een reserveringssysteem. 'We moeten eerlijk bekennen dat het sinds twee weken wel een stuk drukker is geworden. Maar goed, één persconferentie en het is weer helemaal leeg hier. Dat betekent wel dat er geluisterd wordt.'

Gemeente Groningen

De nieuwe coronamaatregelen gelden vanaf dinsdagavond 18.00 uur. De gemeente Groningen gaf medewerkers tot dat tijdstip de mogelijkheid om spullen van kantoor op te halen. 'Dat klinkt misschien streng', zegt woordvoerder Natasja van 't Hooft, 'maar wij zijn de instantie die moeten handhaven. We moeten het goede voorbeeld geven.'

Tijdens de eerste coronagolf in de maanden maart, april en mei werkte het overgrote deel van de ambtenaren thuis. Vooral de bestuurders kwamen nog wel op kantoor. 'We hebben natuurlijk ook veel beroepen die gewoon door moeten gaan. Denk aan de vuilnismannen. Dat blijft ook nu natuurlijk allemaal draaien.'

Enkele beeldschermen staan nog aan (Foto: Gemeente Groningen)

De gemeente had tot 1 oktober de tijd genomen om de kantoortuinen opnieuw in te richten, met looproutes en her en der stickers op bureaus, om aan te geven waar ambtenaren mochten werken. 'We moesten dat nog op één verdieping doen, maar nu is natuurlijk de persconferentie geweest en gaat alles weer terug naar het oude. Volledig thuiswerken dus.'

Gasunie

In de wandelgangen van het Gasuniegebouw, in de volksmond ook wel de Apenrots genoemd, is het dinsdag beduidend stil. Op een kapstok op een van de uitgestrekte kantoorvloeren hangt nog een vergeten jas.

'Dit is hoe het beeld ook de komende tijd zal zijn', zegt woordvoerder Gerben van Dijk. Medewerkers die over gastransport, ict of huishoudelijke diensten gaan mogen nog wel in het pand komen.

In het Gasuniegebouw kun je een speld horen vallen (Foto: Eigen Foto)

Het wordt voor de 850 medewerkers van Gasunie dus weer even wennen. Na de zomervakantie bezocht zo'n vijftig procent het kantoor weer. 'We kwamen zo steeds vaker bij elkaar om bijvoorbeeld knelpunten te bespreken. Dat gaat in het echt toch wat makkelijker. Maar dat kan nu niet meer. We gaan weer videobellen dus.'

