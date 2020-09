D66-raadslid stapt over naar lokale partij

Raadslid Cees van Ekelenburg uit Appingedam zit niet langer namens D66 in de gemeenteraad. Hij stapt over naar Gemeentebelangen Eemsdelta (GBE) en neemt zijn zetel mee.

Daarmee verdwijnt de oppositiepartij uit de Damster raad, want D66 had één zetel.

Ontevreden over landelijke lijn

Van Ekelenburg zegt vooral teleurgesteld te zijn in het landelijke beleid van de partij: 'De afhandeling van de aardbevingsperikelen is één groot drama hier. Ik had het gevoel dat we niet serieus werden genomen. En hier zijn meer problemen, zoals vergrijzing en een zwakke arbeidsmarkt. Bij de landelijke politiek hoef ik geen oplossingen te zoeken.'

Gemeentebelangen Eemsdelta is niet dezelfde partij als Gemeentebelangen Appingedam. GBE is opgericht door Lijst Stulp, die eerst alleen actief was in Delfzijl. Met het oog op de herindeling en de verkiezingen is de naam veranderd naar Gemeentebelangen Eemsdelta. Van Ekelenburg komt naar verwachting op plek 2 op de kandidatenlijst.

Gemeentebelangen Appingedam is samen met Fractie 2014 uit Delfzijl en Loppersum Vooruit opgegaan in Lokaal Belang Eemsdelta.

Voor de regio vind ik het geen toegevoegde waarde hebben om uit te komen voor de partij, maar ik blijf lid. Cees van Ekelenburg

Politieke partijen spreken van zetelroof als een raadslid naar een andere partij gaat en zijn zetel meeneemt. Meestal worden deze leden geroyeerd. Van Ekelenburg heeft zijn lidmaatschap nog niet opgezegd bij D66. 'Voor de regio vind ik het geen toegevoegde waarde hebben om uit te komen voor de partij, maar ik blijf lid. We gaan zien wat er gebeurt.'

Meer raadsleden veranderen van partij

Met nog minder dan twee maanden voor de verkiezingen te gaan, veranderen meer raadsleden in de Eemsdelta-gemeenten van partij. GroenLinks-raadslid Tim Haan uit Delfzijl stapte enkele weken geleden uit onvrede uit de partij en heeft zich aangesloten bij GBE.

Hans Warink uit Loppersum gaat weg bij Lokaal Belang Eemsdelta en sluit zich ook aan bij GBE. Voormalig PVV-raadslid Johan Schanssema uit Delfzijl is vertrokken naar de Jongerenpartij Eemsdelta.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op woensdag 18 november.

Lees ook:

- Alles over aardbevingen in Groningen

- Lopster raadslid stapt over naar andere lokale partij

- Bestuur SP Het Hogeland stapt op: overgebleven raadslid zelfstandig verder

- PVV verdwijnt uit Delfzijl: raadslid gaat op eigen titel verder