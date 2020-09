Groningse invulling coronamaatregelen woensdag pas rond

De Veiligheidsregio Groningen vergadert woensdagmorgen verder over de regionale invulling van de coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. De maatregelen zijn dinsdag om 18.00 uur ingegaan, maar niet alles is in onze provincie dus al duidelijk.

De Veiligheidsregio's hebben van het kabinet de ruimte gekregen om uitzonderingen te maken op de nieuwe regels. Zo is bepaald dat binnenshuis niet meer dan dertig mensen bijeen mogen komen en buiten maximaal veertig. De Veiligheidsregio kan bepalen dat 'panden van groot belang' meer mensen binnen mogen laten. Welke dat zijn bepaalt Groningen woensdag.

Alle cultuurpodia willen een uitzondering

Dat komt mede doordat de Veiligheidsregio de landelijke oproep van cultuurpodia nog wil bespreken. Bij monde van de vereniging Kunsten '92 vragen zij om een uitzondering voor de hele sector (schouwburgen, concertzalen, pop-, jazz- en improvisatiepodia, bioscopen en filmtheaters). Dat zou moeten kunnen omdat deze podia de afstandsregels goed waarborgen, stellen ze, waardoor ze meer dan dertig mensen veilig zouden moeten kunnen ontvangen.

Pretparken, musea en bibliotheken moeten ook nog geduld hebben

De Veiligheidsregio is ook nog in dubio over musea, pretparken en bibliotheken. Dit zijn zogenoemde doorstroomlocaties, waar mensen niet lang op één plek bij elkaar zijn. De veiligheisregio's moeten voor al die plekken afzonderlijk bepalen hoeveel mensen er naar binnen mogen. Dat hangt af van de grootte van de locatie, omdat er altijd anderhalve meter afstand gehouden moet kunnen worden. De lijst met Groningse locaties ligt nog ter bespreking op tafel.

Sommige horecazaken mogen meerdere ruimtes voor dertig mensen maken

Derde bespreekpunt is de horeca. Voorzitter Koen Schuiling wil graag meer ruimte bieden aan horecazaken die de regels goed naleven en die meerdere zalen in hun zaak hebben. Als een restaurant een ruimte met een eigen toiletvoorziening kan afsluiten dan kunnen daar dertig extra gasten worden ontvangen. Dit is beleid dat de Groningse Veiligheidsregio al invoerde bij de eerste versoepelingen in juni. Voorbeeld van een zaak die vanwege de verschillende ruimtes meer mensen binnen mag hebben is Mr Mofongo.

Ondertussen gelden de landelijke maatregelen al wel. Volgens woordvoerder Hans Coenraads is gesproken met theaters die dinsdagavond programmering hebben staan. Die mogen volgens de oude regels doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor een kledingbeurs in MartiniPlaza.

Lees ook:

- Veiligheidsregio: 'Mogelijk niet voor dinsdag 18.00 uur alles duidelijk'

- Veiligheidsregio Groningen: 'Landelijke maatregelen logisch, dinsdag verdere uitwerking'

- Ons coronablog