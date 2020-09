Epidemioloog over verscherpte maatregelen: ‘We hebben het te lang laten sudderen’

Volgens gedragswetenschapper en epidemioloog Esther Metting is er zo lang gewacht met de goede maatregelen dat landelijk ingrijpen onvermijdelijk werd. ‘De situatie is zo ernstig en zorgelijk dat het wel moet. Maar dit was niet het het idee van het regionale beleid en het coronadashboard.’

Kritisch op het handelen van de Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio’s hebben in haar ogen te laat ingegrepen. ‘Het is jammer dat er niet eerder regionaal is ingegrepen. Kort en hard ingrijpen in de Randstad was waarschijnlijk effectiever.’ Was dat gebeurd, dan waren de maatregelen van maandagavond voor het hele land waarschijnlijk beperkt gebleven.

Ik liep vol verbazing over de Grote Markt, waar het soms hartstikke druk was Esther Metting - epidemioloog en gedragswetenschapper

Niet alleen in de Randstad is volgens Metting te laat ingegrepen, ook in Groningen ging het niet goed. ‘Ik liep vol verbazing over de Grote Markt, waar het soms hartstikke druk was. Die excessen moet je er dan ook écht uitpikken, waarschuwen, handhaven én tips geven.’

Nu alle horeca vroeger dicht moeten vraagt de epidemioloog zich af dat genoeg is. ‘Verschuift het probleem niet juist naar voren? En je kunt je ook afvragen wat veiliger is: met vier mensen thuis zitten of in de horeca waar wel goede luchtcirculatie is en waar je wel afstand kunt houden. Want los van de excessen zie ik heel veel plekken waar het wel goed gaat.’

Opnieuw zwaardere maatregelen in het onderwijs?

Metting verwacht dat er de komende tijd nog zwaardere maatregelen nodig zijn om het tij te keren. ‘Ik denk dat het wel effect heeft, maar het is maar de vraag of dat voldoende is.’ Een maatregel die effect zou hebben: digitaal onderwijs.

Ik denk dat Hbo’s en universiteiten ook weer helemaal online moeten gaan werken Esther Metting

‘Ik denk dat Hbo’s en universiteiten ook weer helemaal online moeten gaan werken. Het is niet leuk maar het kan wel, dat hebben we bewezen.’ Want daardoor wordt verkeer tussen regio’s verder beperkt, cruciaal in de bestrijding van het virus weet Metting.

‘Ik zou het vreselijk vinden’

Ondanks het belang van zo’n stap ziet ze er zelf wel tegenop: ‘Ik zou het vreselijk vinden. Ik ging ook weer wat vaker naar kantoor en werd daar ook gelukkiger van. Maar het zou wel een goede keuze zijn.’

Aandacht voor welzijn

En dus moeten werkgevers volgens Metting nu opnieuw extra aandacht geven aan het thuiswerkende personeel. ‘Vraag wat vaker hoe het met iemand gaat, vraag wat je mensen nodig hebben. Zijn er goede voorzieningen, is het internet in orde, kunnen ze goed zitten? Faciliteer daarin.’

Tegelijkertijd moet er ook extra aandacht komen voor het mentale welzijn, vindt Metting. ‘Alleen al in mijn omgeving zie ik collega’s die heel hard werken in een heel zwaar jaar. We hebben nét een klap gehad, en gaan nu opnieuw een periode van meer thuiswerken in. Daar moeten we aandacht voor hebben en de psychische zorg moet echt goed blijven lopen dit keer.’

Volgens het RIVM is zeventig procent van de mensen voor een lokale mondkapjesplicht. Doe het dan ook, kijk wat het effect is Esther Metting

Toch een mondkapje op?

Volgens Metting moet er ook nodig een einde komen aan de mondkapjes discussie. ‘Volgens het RIVM is zeventig procent van de mensen voor een lokale mondkapjesplicht. Doe het dan ook, kijk wat het effect is. Er zijn voldoende studies die laten zien dat het wel iéts toevoegt.’

Door zo’n besluit te nemen luistert de overheid naar burgers en dat is belangrijk voor het vertrouwen en draagvlak, zegt Metting. ‘En dat hebben we nodig om uit deze crisis te komen. Want als dat afneemt, willen straks ook minder mensen een vaccin nemen. Maar die hebben we echt nodig, anders komen we hier nooit uit.’

