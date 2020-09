Donar verslaat Duitsers in stil MartiniPlaza

Donar aan het werk in een leeg MartiniPlaza (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De basketballers van Donar hebben het laatste oefenduel van de voorbereiding zonder publiek in MartiniPlaza met 80-65 gewonnen van het Duitse Eisbären Bremerhaven.

Er hing een bijzondere sfeer in de thuishal van Donar, doordat er na de nieuwe coronamaatregelen ineens geen publiek meer bij het oefenduel aanwezig mocht zijn. En dat terwijl er flink was vernieuwd. Er waren nieuwe baskets, nieuwe scoreborden, er was nieuwe verlichting en er lag een nieuwe vloer.

Gelijk op

Het duel ging aanvankelijk gelijk op. Na het eerste kwart stond het 19-21 in het voordeel van Bremerhaven, dat vorig seizoen als tweede eindigde op het tweede niveau van Duitsland (ProA). Halverwege was de stand 32-37. Juwann James viel in het tweede kwart uit met een knieblessure.

Tweede helft

Na rust begon het te lopen bij de ploeg van coach Ivan Rudez. Na een 12-0 run eindigde het derde kwart in 66-55. In het laatste bedrijf bouwden de Groningers de voorsprong nog verder uit. naar 80-65.

Damjan Rudez was topscorer aan de kant van Donar met 19 punten. Jarred Ogungbemi-Jackson was goed voor 15 punten.

Competitietart Donar live bij RTV Noord

Zaterdagavond om 19.30 uur begint Donar, opnieuw zonder publiek, aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Almere Sailors, een nieuwkomer in de eredivisie. Dat duel is live te volgen via RTV Noord.

