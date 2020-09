Uitbreiding zonnepark Harpel: 'Ze willen er een giga zonnecentrale van maken'

Wordt het zonnepark in Harpel, dat nu 120 hectare is, uiteindelijk 200 hectare? Vanavond neemt de gemeenteraad van Westerwolde een finaal besluit.

Als het aan omwonenden Hans ter Heijden en Henk Vellekoop ligt, komt die uitbreiding er niet. Ze hebben aan de gemeenteraad laten weten dat ze tegen de plannen zijn. In totaal zijn ruim dertig mensen tegen de plannen, blijkt uit reacties ingediend bij de gemeente Westerwolde.

Volgens Ter Heijden is het zonnepark nu al een ‘mega zonnecentrale’ en wil het college van B&W er een ‘giga zonnecentrale’ van maken. Ook Vellekoop wil niet dat er meer landbouwgrond ‘opgeofferd gaat worden’.

'Het grootste zonnepark van Nederland'

Het zonnepark in Harpel is nu 120 hectare en initiatiefnemer Powerfield zegt daarmee het grootste zonnepark van Nederland te zijn. Op twintig hectare van het zonnepark worden blauwe bessen verbouwd die op termijn de panelen aan het zicht moeten onttrekken.

Powerfield wil het zonnepark uitbreiden met tachtig hectare. Het doortrekken van bosjes en het uitbreiden van de bessenteelt en 'bloemrijk gras en struikgewas' moeten ervoor zorgen dat de panelen niet meer te zien zijn.

'Ik maak me zorgen dat we steeds minder prachtige plekjes in Westerwolde overhouden', vertelt Ter Heijden. Hij is vrijwilliger bij een wandelstichting in Westerwolde. Als wandelliefhebber doet de verandering in het landschap hem pijn: 'Vijf jaar geleden was dit nog een vrij landschap met veel fauna: reeën, konijnen en hazen. Die zie je nu bijna niet meer.'

Als je om het park heen wilt fietsen ben je al een half uur kwijt Henk Vellekoop

Henk Vellekoop is een petitie gestart onder buurtbewoners. Twintig omwonenden hebben hun handtekening gezet. Volgens Vellekoop vinden ook de ondertekenaars de grootte van het park het heikele punt.

'Als je om het park heen wilt fietsen ben je al een half uur kwijt', betoogt hij. 'We hebben het hier altijd over Cittaslow: ruimte en rust in deze omgeving. Ik vind daar zo'n megalomaan zonnepark niet inpassen.'

Voorlopig akkoord

De gemeenteraad van Westerwolde heeft in mei al een voorlopig akkoord gegeven voor de plannen. PvdA, CDA en GroenLinks waren destijds voor. Gemeentebelangen, Ecologische Alternatief en Lijst Timmermans waren tegen. De VVD stemde verdeeld.

Naar aanleiding van de reacties, de zogenaamde zienswijzen, neemt de gemeenteraad vanavond een definitief besluit over het zonnepark.

