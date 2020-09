Leekster krijgt werkstraf en behandeling voor bedreigen ex-partners

Voor het bedreigen van drie ex-vriendinnen en zijn ex-vrouw plus vernieling van een auto, is een man uit Leek veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De 39-jarige man moet daarnaast psychiatrisch behandeld worden en krijgt en alcohol- en drugsverbod.

Onder anderen een ex-vriendin van hem uit Peize moest het ontgelden. De man stuurde haar in maart vorig jaar meerdere doodsbedreigingen via Facebook. Dat overkwam ook een ex van hem uit de Groningse gemeente Loppersum in dezelfde maand.

De buurman van het slachtoffer uit Peize was in die periode ook de pineut: de agressieve man bekraste zijn auto, omdat hij dacht dat deze van de nieuwe partner van zijn ex was.

Hoofd afhakken

Een half jaar eerder bedreigde hij ook zijn ex-vrouw. In een gesprek met iemand die hem begeleidt vanwege zijn psychische problemen, zei hij in september 2018 dat hij van plan was om de vrouw om het leven te brengen. De man was gefrustreerd na hun vechtscheiding en ook kwaad omdat hij zijn dochter niet mocht zien. Zijn begeleider vond het dreigement zo ernstig dat hij de politie inseinde.

Een vierde vrouw, met wie hij ook een relatie had gehad, bedreigde hij via via. Tijdens een woede-uitbarsting zei hij tegen een vriendin van de vrouw dat hij haar hoofd zou afhakken en ermee naar haar ouders zou gaan. Daarnaast is de man veroordeeld voor een winkeldiefstal in Roden, waar hij lange tijd woonde.

Eigen belangen en emoties

De man heeft zich alleen laten leiden door zijn eigen belangen en emoties, aldus de rechtbank. Zijn gedrag en het dreigen wordt hem zwaar aangerekend. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat hij vanwege zijn psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is.