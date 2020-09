'Mijn onderwerpen voor stillevens hangen soms gewoon aan een boom'

De tentoonstelling over Helmantel komt min of meer in de plaats van die over Frida Kahlo. Die is vanwege corona verplaatst naar volgend jaar.

Maar dat betekent niet dat het werk van Helmantel onderdoet voor Kahlo, zegt conservator Annemiek Rens tegen RTV Drenthe. 'Absoluut niet. Frida Kahlo is een heel andere kunstenaar. En Helmantel hoort natuurlijk bij ons in het Noorden.' In 2004 was Helmantel ook te zien in het Drents Museum.

Alledaagse dingen

Helmantel is vooral bekend geworden om zijn zeer realistische stillevens. De inspiratie daarvoor kan hij vinden in alledaagse dingen. Helmantel: 'Mijn onderwerpen voor stillevens hangen soms gewoon aan de boom. Zoals de appels hier in de tuin. Die zijn niet alleen lekker, maar ook heel schilderwaardig.'

De schilder is met pensioen, maar neemt nog dagelijks het penseel ter hand in zijn atelier in Westeremden. 'Hoe meer ik in mijn atelier ben, hoe liever ik het heb', zegt hij. 'Hier gebeurt het. Hier breng je werelden tevoorschijn.'

Aardewerken pot

In het museum hangen niet alleen schilderijen, maar staan ook allerlei objecten. Rens: 'Helmantel heeft zelf een hele collectie antieke objecten. Glazen, aardewerk, heel mooie dingen. En die gebruikt hij ook weer in zijn schilderijen.'

Er staat bijvoorbeeld een aardewerken pot, die ook op een schilderij afgebeeld is. 'Zo kun je goed zien hoe ontzettend knap Helmantel dat weet vast te leggen op het doek', zegt Rens.

Helmantel in zijn atelier (Foto: RTV Drenthe)

Helmantel op Spotify

Rens hoopt dat mensen de tijd nemen om goed te kijken naar de kunstwerken. Soms zit er namelijk iets in verstopt. In een van de stillevens is bijvoorbeeld een klein zelfportretje van de schilder te zien in een fles.

'Maar je mag zelf ook aan de slag', zegt Rens. Bij de ingang liggen straks krukjes en papier en potlood klaar. 'Dan mag je voor een kunstwerk gaan zitten en zelf tekenen.' De creaties van het publiek krijgen een plek in de tentoonstelling.

Ook komt er een Spotify-lijst met muziek waar Helmantel ook naar luistert in zijn atelier. Rens: 'We willen graag dat je daarmee de kunst op een andere manier gaat ervaren.'

Lees ook:

- 2020 is het jaar van de 75-jarige Henk Helmantel: 'Bij de dag leven, dat is het allerbeste'

- Groninger kunstschilder Helmantel krijgt expositie in Drents museum