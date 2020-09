Opkomst en ondergang Nederlands Stripmuseum beschreven in boek

Oud-FC Groningen-voetballer John de Wolf opende de tentoonstelling rond voetbalstrip FC Knudde. Hetzelfde deed de toenmalige minister Ronald Plasterk bij een expositie rond Sigmund, de populaire strip van Peter de Wit. Het Nederlands Stripmuseum aan de Westerhaven in Groningen deed in de vijftien jaar dat het bestond geregeld van zich horen. Toch was het in 2019 gebeurd en ging het museum op in Storyworld, het museum rond strips, animaties en games in het Forum.

Grootse ideeën in de Pelsterstraat

Achter in stripwinkel Modern Papier van Pick Fokkens in de Pelsterstraat in de stad ontstonden begin jaren 90 wilde ideeën voor een stripmuseum. ‘Striptekenaar Frans Le Roux zei op een gegeven moment tegen Fokkens dat al die grootse ideeën leuk waren maar dat het tijd was er echt iets van te maken,’ vertelt Beno Hofman. En zo volgde in 1993 de oprichtingsvergadering van het Nederlands Stripmuseum.

Spectaculair pand op parkeergarage

In Stripmuseum te Boek beschrijft Hofman hoe er tien jaar lang achter de schermen werd gestreden voor het museum. ‘Wat je vaak bij grote projecten ziet is dat vanaf het begin alles te optimistisch wordt ingeschat. Financieel bleek het plan niet bij elkaar te fietsen.’

In de eerste plannen zou er een spectaculair pand gebouwd worden op de parkeergarage van de Westerhaven maar dat bleek niet haalbaar. ‘Na een lange, moeizame weg krijgt het museum uiteindelijk een plekje op een onopvallende plaats in winkelcentrum Westerhaven.’

Paulus de Boskabouter en Ollie B. Bommel

Behalve de ontstaansgeschiedenis geeft het rijk geïllustreerde boek ook een mooi beeld van de talrijke tentoonstellingen die er in het Stripmuseum werden gehouden. Ook gaat de schrijver in op een aantal bijzondere anekdotes. De gestolen aquarel van Paul de Boskabouter komt aan bod evenals de relatie tussen Marten Toonder van Tom Poes en Ollie B. Bommel en het museum.

Paulus de Boskabouter (Foto: RTV Noord)

‘Het museum hoopte dat het de beschikking kreeg over het werk van Marten Toonder. Voor het museum was dat belangrijk, ook vanwege zijn Groningse roots’, legt Hofman uit. Bezoekers van het museum zouden bij binnenkomst toegesproken worden door Ollie B. Bommel. Maar Marten Toonder bleef ontevreden over de teksten die voor Bommel waren bedacht.

‘Op een gegeven moment begon de tijd te dringen en besloot men Toonder te bedanken voor de moeite. Jan Kruis heeft het toen overgenomen.’ Vanwege de affaire laat Toonder verstek gaan bij de opening van het Stripmuseum.

Vrijdag gepresenteerd

Het Stripmuseum te Boek, de geschiedenis van het Nederlands Stripmuseum van Beno Hofman verschijnt bij de Groninger uitgeverij Nobelman en wordt vrijdagmiddag in het Forum in Groningen gepresenteerd.

