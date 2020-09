Bouw achttien gasloze levensloopbestendige woningen in Bedum van start

De eerste paal gaat vrijwel geruisloos de grond in. Aan de Kwekerij in Bedum is woensdag de bouw van achttien levensloopbestendige huurwoningen gestart.

Voor het intrillen van de in totaal honderd palen gebruikt de aannemer een trillingsarm systeem. 'We drukken de palen de grond in', vertelt manager Vastgoed André Giezen van woningstichting Wierden en Borgen. 'We zitten bijna in het centrum van Bedum, maar de omgeving merkt weinig van het geluid en de trillingen.'

De huizen zijn niet alleen bedoeld voor ouderen

De nieuwe woningen worden gasloos en levensloopbestendig: ze krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond. Toch zijn ze niet uitsluitend bedoeld voor ouderen, zegt Giezen. 'Er komen ook twee slaapkamers op de verdieping. We zorgen alleen dat de huizen die we nu bouwen, ook geschikt zijn voor de toekomst zonder ingrijpende veranderingen.'

Het woningaanbod moet ook toekomstbestendig zijn

Dat doet Wierden en Borgen niet overal. Giezen: 'Je moet echt kijken naar het dorp of de omgeving waar je bouwt en naar de huizen die we daar al hebben. We proberen een zo gedifferentieerd mogelijk bezit te houden.'

De woningen in Bedum worden na de zomervakantie in 2021 opgeleverd.

