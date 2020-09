Uitzondering voor dertien cultuurpodia: meer dan 30 toeschouwers welkom

Het gaat om De Molenberg in Delfzijl, De Klinker in Winschoten, BaronTheater in Opende, Geert Teis in Stadskanaal, Kielzog in Hoogezand, MartiniPlaza, Oosterpoort, Stadsschouwburg, Vera, Simplon, Grand Theatre en Forum Groningen in de stad Groningen en Van Beresteyn in Veendam.

Geen algemene uitzondering voor cultuur

De cultuursector riep dinsdag op een uitzondering te maken voor de hele sector (schouwburgen, concertzalen, pop-, jazz- en improvisatiepodia, bioscopen en filmtheaters). De Veiligheidsregio gaat hier dus niet in mee en kiest voor deze dertien.

Voorzitter Koen Schuiling: 'We kiezen voor deze dertien omdat we dit kunnen behappen. Deze hebben bewezen dat ze de afstand kunnen bewaren. Dat kunnen er wel meer, maar wij kunnen niet meer aan. Dus extra aanvragen zijn zinloos.'

Bioscopen voorlopig met dertig bezoekers per zaal

Voor bioscopen moet nog een regeling komen, dat doen alle Veiligheidsregio's in het Veiligheidsberaad. Reden is dat het vaak landelijke bioscoopketens zijn. Tot dat er een besluit is genomen mogen ze niet meer dan dertig mensen per zaak toelaten.

Voor zowel bioscopen als cultuurpodia geldt dat de bar om tien uur 's avonds dichtgaat, ook als de voorstellingen pas later zijn afgelopen.

Gemeenten aan zet om bezoekersaantallen voor musea te bepalen

Musea, bibliotheken en pretparken moeten langer wachten op duidelijkheid. Elk van deze locaties krijgt een eigen maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag zijn. Hoeveel dit zijn laat de Veiligheidsregio over aan de gemeenten. Die gaan met elke locatie bekijken hoeveel mensen naar binnen kunnen zonder dat de afstandsregels in het geding komen. Ze hebben tot 5 oktober om dit te bepalen; in de tussentijd zijn de locaties niet gehouden aan maximaal dertig mensen.

Horecazaken mogen soms meer dan dertig mensen ontvangen

Voorzitter Schuiling blijft meer ruimte bieden aan horecazaken die de regels goed naleven en die meerdere zalen in hun zaak hebben. Als een restaurant een ruimte met een eigen toiletvoorziening kan afsluiten dan kunnen daar dertig extra gasten worden ontvangen.

Dit is beleid dat de Groningse Veiligheidsregio al invoerde bij de eerste versoepelingen in juni. Voorbeelden van een zaak die vanwege de verschillende ruimtes meer mensen binnen mag hebben zijn Mr Mofongo, Prinsenhof en Van der Valk Hoogkerk.

