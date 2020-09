'Jongstunna' uit Hoogezand wil rap toegankelijk maken voor jongeren én ouderen

'We zijn nu zo'n drie jaar samen bezig', vertelt Wessel Schaank. 'We zijn begonnen met een laptopje en een microfoontje. Maar afgelopen zomer hebben we onze eigen studio gebouwd. We zijn al drie jaar bezig met nummers maken en nu vinden we eindelijk eentje goed genoeg om uit te brengen.'

'Game Over' gaat op Radio Noord in première

Wessel doelt op het nummer 'Game Over' dat woensdag op Radio Noord in première is gegaan.

Waar komt de naam Jongstunna vandaan?

De naam Jongstunna komt van het album 'Retro' van Reverse. 'Dat nummer luisterde ik toen ik 14 was. Toen ben ik mezelf zo gaan noemen en dat is nog steeds zo', zegt Wessel.

Hoe is het rapduo Jong Verstand dan ontstaan? Wessel: 'Thommie begon met het maken van beats en ik met rappen. En we waren al vrienden, dus dat kwam goed uit'.

Wessel schrijft zijn eigen teksten en haalt zijn inspiratie 'overal vandaan'. 'Ben ik verliefd, dan schrijf ik over dat meisje. Laatst heb ik een nummer gemaakt over mijn jeugd. Hoe leuk ik die vond en hoe dankbaar ik ben.'

Hoe onderscheidt Jong Verstand zich van andere rapduo's?

Jong Verstand probeert zich van andere rapduo's te onderscheiden door nummers te maken die niet alleen voor jongeren toegankelijk zijn, maar ook voor ouderen. Wessel: 'Dat doe ik door iets minder straattaalwoordjes te gebruiken en door leuke melodietjes. Hiphop wordt ook steeds grover en dat spreekt de ouderen niet zo aan. Met nummers als 'Game Over' willen we beide doelgroepen aanspreken en ik heb al van een paar ouderen gehoord dat ze het een leuk nummer vinden.'

Gaat Jong Verstand niet te netjes worden? 'Nee hoor', lacht Wessel. 'Daar ben ik een jongere voor.'