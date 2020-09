Midden-Groningen uit zorgen over knelpunten verdubbeling N33

De ontsluiting van Siddeburen, Steendam en Tjuchem is in de huidige plannen voor de verdubbeling van de N33 niet goed geregeld. Dat schrijft de gemeente Midden-Groningen in een brief aan de projectgroep N33 Midden.

Grote pijnpunt voor de gemeente is het ontbreken van een goed alternatief voor het afsluiten van de Geerlandweg aan de noordkant van Siddeburen. Volgens de gemeente kan dit grote gevolgen hebben voor de toeristische en recreatieve sector aan het Schildmeer en verslechtert het de bereikbaarheid van de dorpen Steendam en Tjuchem.

'Wellicht ten overvloede attenderen wij u erop dat het gebied - naast de potentie om zich te ontwikkelen van een recreatieve hotspot - ook een belangrijke agrarische functie heeft. Veel zwaar vrachtverkeer moet door de dorpskernen om de oogst van het land naar de afnemers te brengen. Dat is een zeer ongewenste en onveilige situatie', schrijft het gemeentebestuur.

Gaat de verdubbeling van de N33 nog wel door?

In de brief wordt er verder een opmerking gemaakt over de mogelijke verplaatsing van de dorpsentree van Siddeburen. De gemeente wil dat de kosten die zijn gemoeid met de aanleg van groenvoorziening en carpoolplaatsen worden opgenomen in de projectbegroting. Ook moet de beloofde geluidswerende voorziening bij Tjuchem concreter wordt beschreven in de plannen, stelt de gemeente.

Of de verdubbeling van de N33 doorgaat is nog onduidelijk. Door de oplopende kosten bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Stad, staan andere projecten zoals de verdubbeling van de N33 in de wachtkamer.

