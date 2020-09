Recht op huishoudelijke hulp of niet? Oldambt wordt strenger en komt langs

Oldambt verkeert financieel in zwaar weer en moet bezuinigen. Een van die bezuinigingen is het strenger indiceren, oftewel strengere regels hanteren, waardoor (naar alle verwachting) een kleinere groep mensen overblijft die recht heeft op hulp in het huishouden.

De gemeente staat voor een miljoenenbezuiniging en hoopt dat het strenger indiceren er voor zorgt dat er geld bespaard wordt. Door strengere regels te hanteren, is de kans groot dat minder mensen recht hebben op de huishoudelijke hulp. Oldambt benadrukt daarbij wel dat mensen die hulp nodig hebben daar nog steeds op kunnen rekenen, maar het wellicht moeten doen met minder uren.

Zo zou het kunnen zijn dat geen hele woningen meer worden schoongemaakt, maar bijvoorbeeld alleen de leefruimtes. Een extra slaapkamer of een berging zou de bewoner dan zelf moeten regelen (met hulp vanuit de omgeving).

Wethouder Gert Engelkens: ‘Ik snap heel goed dat dit vragen oproept bij de inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp. Maar ik wil benadrukken dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over de leefbaarheid van hun huis. Het doel van de huishoudelijke hulp is en blijft een schoon en veilig huis.’

Er kan voor een deel van de 1800 inwoners het een en ander veranderen. Volgens de wethouder krijgen zij binnen nu en eind 2021 een brief met meer informatie. In die brief wordt aangekondigd dat de gemeente langs wil komen. Tijdens het gesprek dat volgt, gaan de inwoners en de gemeente met elkaar kijken wat wel en niet langer nodig is.

Engelkens: ‘Het aantal uren huishoudelijke hulp in die nieuwe indicatie kan hoger of lager zijn dan de uren die in de huidige indicatie staan. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt hierbij.’

