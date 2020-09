Studentenpartij stoort zich aan 'belerende toon' burgemeester: 'Dit werkt polariserend'

Studentenpartij Student&Stad stoort zich aan de in haar ogen 'belerende toon' die burgemeester Koen Schuiling gebruikte in een brief aan studenten. Schuiling stuurde de brief eerder deze maand, met het oog op het oplopend aantal coronabesmettingen onder studenten.

De burgemeester stuurde de brief aan alle studenten van de RUG en Hanzehogeschool. De brief werd mede ondertekend door die onderwijsinstellingen. Student & Stad ziet de brief als 'een uitzonderlijke misser van de burgemeester'.

Beschuldigingen

'We zien de burgemeester juist als een verbinder', zegt Student&Stad-fractievoorzitter Marten Duit. 'Deze brief kan in vele opzichten polariserend werken en past niet bij het beeld dat wij van de burgemeester hebben.'

Duit vraagt zich af waarom Schuiling in de brief niet benoemt dat niet alle studenten lak hebben aan de coronaregels. 'Als de burgemeester bewijs heeft dat de beschuldigingen aan alle studenten legitimeert horen wij het graag. Als dit niet het geval is zouden wij op zijn minst een uitleg willen waarom gekozen is voor deze toon.'

Andere gemeenteraadsfracties zijn het niet met Duit eens. De SP, PvdA en het CDA nemen afstand van de opmerkingen van Student&Stad en zijn juist tevreden met de brief: 'Ik ben er erg blij mee', zegt SP'er Jimmy Dijk.

Wake-upcall

Burgemeester Schuiling zegt in een reactie dat hij een 'wake-upcall' aan de studenten wilde geven. 'In de brief staan vooral retorische vragen, wie de schoen past, trekke hem aan', legt hij de bedoeling van de brief uit.

Schuiling zegt oog te hebben voor de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. 'We hebben een analyse gemaakt van wat studenten momenteel overkomt. En dat levert geen leuk beeld op. Veel jongeren vinden het verschrikkelijk om zoveel thuis te zitten, het is ook gewoon heel slecht voor hun ontwikkeling.'

'Brief heeft effect gehad'

Hoe dan ook is het volgens Schuiling belangrijk dat studenten en andere jongeren zich aan de coronamaatregelen blijven houden. 'Het is de bedoeling geweest om studenten in de brief een spiegel voor te houden. En als ik op de reacties afga, heeft dat effect gehad', zegt de burgemeester. 'Ik hoop dat de studenten die het aangaat, er wat mee doen.'

