Sportouders drie weken lang niet welkom: 'Het is even niet anders'

Maandagavond maakte premier Mark Rutte de aangescherpte maatregelen bekend. Juist die avond zat de gemeente om tafel met Sportkoepel Groningen over de coronasituatie. 'We zijn meteen ingehaakt op de persconferentie', vertelt voorzitter Bram Reudink van de koepel die de voetbalclubs in Stad vertegenwoordigd.

'De gemeente vroeg zelf ook wat ze kon betekenen. Onze conclusie was dat de besturen vooral hulp nodig hebben om maatregelen uit te kunnen leggen aan leden en ouders van leden. We hebben gevraagd om handhavers naar sportparken te laten gaan, zodat zij het publiek kunnen wijzen op de maatregelen zijn. Zodat niet alleen de bestuurders de slechte boodschap moeten brengen.'

'Spanningen lopen op'

Want in de praktijk is dat wat er op het bordje komt de liggen van de clubs. Kinderen van de thuisclub moeten bij het hek worden afgezet. Ouders, die normaliter vaste gast zijn op het sportpark, moet een keihard 'nee' worden verkocht. 'De spanningen lopen op', vertelt Reudink over de situatie op sportparken. 'De één is heel voorzichtig en vindt de huidige situatie lastig en de ander vindt het overdreven. Dat betekent dat je heel vervelende gesprekken kunt tegenkomen. Er zijn bij ons situaties gemeld waarbij het bestuur er niet uitkomt met de leden. Dan helpt het echt als je een neutrale persoon op het sportpark hebt die het bestuur ontlast.'

De gemeente Groningen laat weten dat het niet te doen en niet wenselijk is om bij iedere vereniging extra handhavers in te zetten. Wel wordt er gekeken naar de wensen per club en in hoeverre de gemeente hulp kan bieden. 'Dat is maatwerk en daar gaan samen met de clubs naar kijken', aldus woordvoerder Natascha van 't Hooft.

Verantwoordelijkheid

Dat de druk over vrijwilligers binnen de vereniging toeneemt, bleek onlangs bij SC Stadspark, waar voorzitter Jan Boonstra opstapte. Hij wilde dat de club de deuren van het sportpark zou sluiten om besmettingen te voorkomen. Aanleiding was de quarantaine van enkele leden die in bron- en contactonderzoek naar voren kwamen. Reudink snapt de dilemma's waar clubs voor komen te staan. 'Als om wat voor redenen dan ook maatregelen niet worden nageleefd, dan kan de club een boete krijgen. En dat bedrag is extra bovenop de financiële schade die je al hebt momenteel. Die verantwoordelijkheid moet je dan maar durven nemen.'

'Kromme regel'

Gerro Dijksma is als voorzitter van de coronacommissie van VV Helpman. Zijn cluppie deelt Sportpark Esserberg met RugbyClub Groningen en de voetballers van Be Quick 1887. De in zijn ogen 'kromme regel' om alleen ouders van bezoekende clubs toe te laten, maakt volgens hem handhaving lastig. Want waar zo'n tachtig procent van de bezoekers aan Helpman zich meldt bij de toegang aan de zijkant van het complex, kiest twintig procent voor de voorzijde, waar ook bezoekers van de andere clubs het sportpark betreden.

Toch heeft hij het volste vertrouwen dat ouders zich aan de regels houden. In het voorjaar was 'afzetten bij het hek' ook al de regel. 'Daar hielden ouders zich prima aan. In het begin stonden we nog met een hesje bij het hek te controleren. Dat hebben we laten verslappen en dat ging hartstikke goed. Handhaven in de kantine was lastig, maar nu die dicht is, hebben we dat probleem niet meer.'

Gerro Dijksma - VV Helpman Als je puur naar het sporten kijkt, dan vind ik dat we moeten blijven sporten

Wat nog wel een aandachtspunt is, zijn de 5- en 6-jarige spelertjes. Ook zij moeten papa of mama gedag zeggen bij het toegangshek. 'Die laat je toch niet alleen? Dit hebben we een beetje opgelost door ouders twee extra leiders te maken. We hebben contact gezocht met de gemeente en het mag. Een trainer kan dit niet alleen.'

Dijksma is ondanks het extra werk van mening dat het een goede zaak is dat er wel gewoon gevoetbald blijft worden. 'Er zijn veel mensen die zeggen: laat ze alles maar opschorten. Maar als je puur naar het sporten kijkt, dan vind ik dat we moeten blijven sporten.'

'We moeten ermee dealen'

In Leek lopen normaal gesproken iedere zaterdagochtend honderden ouders rond op het sportpark. Dat dit nu anders is, zorgt niet voor paniek. 'Heel vervelend, maar we gaan er wel gewoon mee dealen', zegt voorzitter Emo de Vries. 'Het is het belangrijkste dat iedereen kan blijven voetballen. Het is even wat het is. Bij thuiswedstrijden moeten we het nu op een andere manier aanpakken.'

'We vragen begrip aan de ouders. We kunnen het sportpark gelukkig afsluiten, zodat er maar één toegangshek is. Leiders vangen de kinderen op en iedereen krijgt een setje kleding thuis, zodat ze in voetbalkleding naar de club kunnen. Het is voorlopig voor twee zaterdagen, daarna is het herfstvakantie.'

Emo de Vries - voorzitter VEV'67 Als ouders er geen begrip voor hebben en hun kind thuis willen houden? So be it

De zogenaamde smurfen voetballen tot nader order niet. Dit zijn zo'n veertig kinderen tot en met 5 jaar. 'Dat is niet te doen. Vanaf de hogere leeftijdscategorie gaat het om teams van 5 of 6 spelers. Deze spelers kunnen we met één trainer en twee leiders begeleiden. Het is niet anders, je zet je kind inderdaad maar even bij de poort af. En als ouders er geen begrip voor hebben en hun kind thuis willen houden? So be it.'

