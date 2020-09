Inbreker die zijn enkelband doorknipte, moet de cel in

De man stal in juli in Winschoten een tas van een fiets. Omstanders zagen dit gebeuren en maakten een foto van de dief. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden. Hij was nog maar kort vrij van een eerdere veroordeling van twee inbraken in Winschoten. Daar had hij negen maanden voor gezeten.

In de prullenbak

De man stond ook terecht voor het doorknippen van zijn enkelband in december 2018. Hij knipte de Transponder (waarin een chip zit die alles registreert) door en gooide die op het station in Winschoten in een prullenbak. Eerder dat jaar, in juli, wist de man zich toegang te verschaffen tot een woning in Meeden, stal daar geld, een telefoon en een bankpas. Op dat pasje zat een papiertje geplakt met de pincode. De man pinde 900 euro van de rekening.

Strafblad van 14 kantjes

De officier van justitie eiste een celstraf van achttien weken tegen de 36-jarige rondzwervende man, die een strafblad van veertien kantjes heeft. Hij verscheen niet op zitting. Advocate Greetje van der Zee noemde het treurig dat de oude feiten uit 2018 niet met eerdere veroordelingen zijn meegenomen. Daar was de rechter het wel mee eens en legde de man daarom een deels voorwaardelijke straf op.