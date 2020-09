Wethouder Blok (Het Hogeland) stapt op na miljoenentegenvaller

Blok geeft aan op dit moment onvoldoende vertrouwen te ervaren om zijn ambt nog verder te kunnen uitoefenen.

Tekort

Begin september werd duidelijk dat er een tekort van 9,3 miljoen euro was voor het gebouw waarin twee scholen, een verzorgingshuis, kinderopvang en een sporthal onder één dak komen. Er volgde vorige week woensdag een zwaar debat voor Blok, waarin hij de tegenvaller moest verdedigen. De raad voelde zich niet goed betrokken bij het proces van de Tirrel.

Ik neem dit besluit met pijn in het hart Harmannus Blok - Aftredend wethouder Het Hogeland

‘Namens het college heb ik verantwoording afgelegd over de gang van zaken. We trokken de conclusie dat op een aantal momenten in het proces de afgelopen jaren vooral voorbij is gegaan aan de rol van de raad’, laat Blok in een brief weten aan de raad. Hij heeft in de dagen na de vergadering een balans opgemaakt.

Wethouder Harmannus Blok (links) (Foto: Jeroen Berkenbosch\RTV Noord)

'Verantwoordelijkheid nemen'

‘Politiek bedrijven is ook verantwoordelijkheid nemen’, schrijft Blok. Hij vindt dat de gemeente in de toekomst voor grote uitdagingen staat. ‘Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, is politiek bestuurlijk vertrouwen een absolute voorwaarde. Ik heb gemerkt dat dit vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen.’ Hij dient daarom zijn ontslag in.

Op een aantal momenten in het proces van de Tirrel had de raad besluiten moeten kunnen nemen over de voortgang. Dat is niet gebeurd. Hiervoor heeft het college ook al excuses aangeboden.

Dat Blok nu, in deze fase, zelf concludeert dat het beter is om te vertrekken, verdient ons respect College gemeente Het Hogeland

‘Ik neem dit besluit met pijn in het hart. Want ik heb me 6,5 jaar met toewijding en plezier gegeven aan dit ambt', benadrukt de scheidend wethouder. Hij onderstreept in zijn brief de nut en noodzaak van de Tirrel. Hij spreekt de hoop uit dat dit project door kan blijven gaan.

Begrip, maar teleurstelling

Het college betreurt, maar begrijpt het vertrek van Blok. Burgemeester Henk Jan Bolding laat weten dat de gemeente een wethouder verliest die zich vol op alle dossiers stortte: ‘Met Harmannus Blok verliezen we een opgewekte, eigenzinnige en gedreven wethouder. Hij wist wat hij wilde en sprak dat ook uit. Dat gold ook voor de Tirrel. Blok heeft daar jarenlang in volle overtuiging aan gewerkt. Dat hij nu, in deze fase, zelf concludeert dat het beter is om te vertrekken, verdient ons respect.'

De overige collegeleden zullen de portefeuille van Harmannus Blok tijdelijk overnemen tot bekend is hoe de vacante wethoudersplek wordt ingevuld.

