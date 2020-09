'Blijkbaar kan Vindicat wel met de burgemeester bellen om excuses aan te bieden'

Dijk somde de incidenten van de afgelopen jaren rondom Vindicat op en vroeg zich daarbij af hoe ver Vindicat mag gaan. 'Kan de burgemeester mij één Groningse organisatie, een horecagelegenheid of vereniging noemen die na deze reeks misdragingen de zaak niet heeft hoeven sluiten? Of kwamen die er ook van af met een belerend toontje en een goed gesprek?'

Dakterras

Er werd over Vindicat gesproken omdat de SP duidelijkheid wilde hebben over de gang van zaken na het dakterrasincident van eerder deze week. Tientallen leden stonden maandagavond op het dakterras en daarbij hielden ze zich niet aan de coronamaatregelen. De leden stonden daar, terwijl op datzelfde moment het kabinet extra coronamaatregelen aankondigde, omdat het aantal besmettingen is opgelopen.

Belletje met Vindicat

'Ik wil het zeker niet bagatelliseren, want ik vind dat wat er is gebeurd niet kan', zegt Schuiling. 'Maar ik heb heel veel van dat soort foto's kunnen maken de afgelopen tijd. Niet alleen bij studentenverenigingen. Dat is geen rechtvaardiging, maar ik wil wel graag de kerk in het midden van het dorp houden. De rector van Vindicat heeft mij luttele seconden na het incident gebeld.'

Dat rechtstreekse lijntje bevalt Dijk totaal niet. 'Het antwoord van de burgemeester vind ik ver onder de maat', liet hij met luide stem weten. 'Blijkbaar kan de rector van Vindicat even de burgemeester bellen om excuses aan te bieden om vervolgens een aai over de bol te krijgen. Ga dat maar uitleggen aan de mensen die bij Het Feest of Warhol werken. Het is echt meten met twee maten', zegt een zichtbaar geïrriteerde Dijk.

'Geen uitzondering voor Vindicat'

De burgemeester bestrijdt de woorden van de SP. 'Iedereen die zich niet aan de afspraken houdt wordt daar op aangesproken.' Volgens Schuiling wordt Vindicat op precies dezelfde manier behandeld als andere horecazaken. 'Ook bij andere horecabedrijven is een verregaande maatregel zoals sluiting niet de eerste maatregel. Dat is niet wat we als eerste doen. We gebruiken dezelfde escalatieladder bij Vindicat.'

CDA'er René Bolle was daarop wel benieuwd naar de plek van Vindicat op de escalatieladder. Schuiling liet weten dat ze bij eventuele overtredingen eerst nog een schriftelijke waarschuwing zullen krijgen alvorens de deur gesloten moet worden.

'Struisvogelpolitiek'

De woorden van de burgemeester hebben de SP in elk geval niet kunnen overtuigen. Die partij vindt dat er nog altijd met twee maten wordt gemeten als het om Vindicat gaat en dat de burgemeester 'struisvogelpolitiek' hanteert.

Koen Schuiling wilde na afloop van de politieke discussie geen aanvullende reactie geven voor de microfoon van RTV Noord.

Lees ook:

- Stadse horeca wil financieel noodpakket: 'We worden meer gestraft dan geholpen'

- Vier horecazaken Stad dicht na coronaovertreding