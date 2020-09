Geen stembureau in verzorgingshuis Appingedam vanwege coronavirus

In woonzorgcentrum Damsterheerd in Appingedam komt in november geen stembureau voor de Eemsdelta-verkiezingen. Zorginstelling De Hoven stelt de locatie niet beschikbaar vanwege het coronavirus.

Damsterheerd is normaal gesproken één van de zes locaties waar mensen uit Appingedam kunnen stemmen.



Zorgen om aantal locaties

Als alternatieve locatie komt er een stembureau in multifunctioneel centrum Kabzëel in het centrum van de stad, liet burgemeester Koos Wiersma van Appingedam donderdag weten aan de raad na vragen van de PvdA. De gemeente geeft aan de bewoners van Damsterheerd extra informatie over volmachtbewijzen, als zij niet zelf naar een ander stembureau kunnen.

Ook met de alternatieve locatie maakt de PvdA zich zorgen over het aantal locaties. 'Op sommige momenten is er een grote toeloop. Als je in de rij moet staan, sta je buiten. Half november kan dat behoorlijk koud zijn. Hoe voorkom je dat mensen niet in de regen hoeven te staan?' Volgens burgemeester Wiersma zijn er langere routes op de stembureaus, zodat de meeste mensen op voldoende afstand binnen kunnen wachten.

De partij vraagt ook of het mogelijk is dat er een mobiel stembureau gaat rijden door de drie gemeenten. Dat gebeurde eerder ook al in Utrecht. Wiersma laat weten dat daar naar is gekeken, maar dat de gemeenten daar niet voor hebben gekozen. 'Het aantal stembureaus is gelijk aan de voorgaande jaren en ze zijn goed bereikbaar voor mensen met een beperking.'



'Wat als er een totale lockdown komt?'

Cees van Ekelenburg van Gemeentebelangen Eemsdelta vraagt zich af of de verkiezingen wel doorgaan als de coronamaatregelen nóg strenger worden. 'We zitten nu in code oranje, wat als er een totale lockdown komt? Moeten de verkiezingen dan uitgesteld worden?'

Wiersma: 'Ik ga ervan uit dat het code oranje blijft, zodat de verkiezingen kunnen plaatsvinden. We moeten in staat kunnen zijn de besmettingsgraad zo laag mogelijk te houden.' Er liggen volgens de burgemeester geen scenario's klaar als er opnieuw een lockdown komt.

Minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken liet in een Kamerbrief in mei nog weten dat het provinciebestuur mag besluiten de verkiezingen tot eind december uit te stellen.

Verkiezingen

De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta zijn op 18 november. Op 1 januari 2021 gaan Delfzijl, Appingedam en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

