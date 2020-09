Gewelddadige winkeldief uit Beerta krijgt nog een kans

Een 46-jarige man uit Beerta moet voor twee winkeldiefstallen waarbij geweld is gebruikt en onder meer koper is gestolen, een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van dertig weken opgelegd.

Hij stal op 12 februari in een supermarkt in Winschoten meerdere pakken wasmiddel en werd daarbij betrapt. Hij duwde de medewerker weg en pakte in het magazijn een leeg bierflesje. Hij dreigde daarmee te slaan. Zes dagen later werd hij in dezelfde plaats opnieuw betrapt op het plegen van winkeldiefstallen. Toen trapte en sloeg hij een medewerker.

Boos om ontslag

De man gaf in de rechtbank toe dat hij in februari uit een winkel scheermesjes had weggenomen. Ook bekende hij de diefstal van zo'n honderd kilo koper van zijn vorige werkgever in Nieuwe Pekela. Dat laatste deed hij, omdat hij boos was dat zijn contract niet was verlengd.

Hij kwam het pand binnen door een ruit in te slaan. Hij pakte uit een lade een sleutelbos en begaf zich naar de ruimte waar het koper lag. De diefstal werd door een bewakingscamera vastgelegd.

Een terugval

De man pleegde de diefstallen terwijl hij onder invloed van drank en drugs was. Een terugval, zei de man tegen de rechters. Hij heeft een strafblad, maar het ging al jaren goed. 'Maar dat gaat dan wel gepaard met een serie strontvervelende feiten', zei de rechter tegen de man.

Normaal gesproken staan hier forse celstraffen op. De rechter hoopt de man met een stevige stok achter de deur op het rechte pad te houden. 'U wordt ongelooflijk gemazzeld. Ik hoop dat die flauwekul op deze manier stopt', zei de rechter.

Hij moet één van de winkelmedewerkers een schadebedrag van 600 euro betalen. Zijn voormalige baas krijgt ruim 2000 euro schadevergoeding van de Beertster.