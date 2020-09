Ergernis over jaren leegstaande Chinees: 'Het onkruid staat meters hoog'

De ChristenUnie stoort zich aan de verloedering van voormalig Chinees restaurant Shanghai in Appingedam. Volgens raadslid Ina Schenkel is het een rotte kies op een vervelende plek.

'Het staat op de hoek van de toegangsweg waar mensen per boot, te voet of per fiets onze mooie stad binnenkomen', zegt Schenkel. 'Waarom staat u dat toe op deze mooie plek?'



Koper trok zich terug

Het restaurant ging zo'n acht jaar geleden failliet. Het pand staat aan de oevers van het Damsterdiep, aan het Bolwerk. 'Het onkruid staat meters hoog en het ziet er verpauperd uit', zegt Schenkel.

Volgens wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) was er lange tijd een koper in zicht, maar die heeft zich teruggetrokken. De gemeente kon niets doen, omdat het particulier bezit is. 'Als we iets willen doen, moeten we dat zelf betalen.'



Nieuwe appartementen

Inmiddels is er een oplossing in zicht. Het pand heeft sinds een kleine vier maanden een nieuwe eigenaar. Woningbouwcorporatie Groninger Huis gaat zo'n tien appartementen bouwen op deze plek. Daarom gaat het pand tegen de vlakte.

Schenkel vraagt of er, tot de sloop begint, foto's aan de hekken kunnen komen om het gebouw aan het zicht te onttrekken. Wethouder Usmany ziet daar niets in: 'We willen zo snel mogelijk slopen. Niet alleen het voormalige restaurant, ook andere zijwanden aan het Bolwerk willen we in z'n geheel aanpakken, want die zijn niet goed.'

Volgens Usmany zal de sloop 'zeer spoedig' beginnen.