Opgestapte wethouder: ‘Er hadden dingen anders gemoeten’

Blok stapte op nadat hij onder vuur kwam te liggen door een tekort van 9,3 miljoen euro voor het realiseren van multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum.

In een fel debat vorige week woensdag moest hij zich verantwoorden voor de fouten die in het proces zijn gemaakt. ‘Een aantal keren hadden we de raad aan zet moeten laten. Dat is niet gebeurd. Een aantal afslagen is te snel genomen op weg naar het doel.'

Geen goed gevoel na afloop debat

In het debat merkte de scheidend wethouder dat hij het vertrouwen van de raad kwijtraakte. ‘Ik merkte dat aan de vraagstelling en conclusies die partijen trokken. Het vertrouwen van de raad had een forse deuk opgelopen.’

Coalitiepartij Gemeentebelangen was één van de partijen die kritische vragen stelde over het handelen van de wethouder en het college. Ook de VVD vond het kwalijk dat op sommige momenten de raad bewust niet goed geïnformeerd was.

Was het debat te fel?

‘De raad is kritisch en heeft recht om vragen te stellen. We hebben een heftig debat gevoerd. Maar de financiële tegenvaller was ook niet niks’, zegt Blok. Hij heeft de dagen na het debat over zijn eigen positie nagedacht.

‘Vanaf het eerste uur ben ik met dit project bezig geweest. Eerst als raadslid, daarna als bestuurder. Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Er hadden dingen anders gemoeten’, vertelt Blok. Dat de raad vindt dat ze een grotere rol had moeten hebben in dit proces, is volgens hem terecht.

Moet hij toch niet doorgaan?

‘Dat had misschien gekund. Maar het is een persoonlijke afweging geweest. Ik heb mij ook afgevraagd of ik er nog voldoende energie voor had’, zegt Blok.

Hij hoopt dat de raad alsnog goedkeuring gaat geven voor de extra miljoenen die nodig zijn voor de bouw van de Tirrel. Dat de discussie zich daar weer op gaat focussen en niet op zijn handelen. Blok: ‘Dit is iets wat je blijft achtervolgen. Het was beter voor mij en mijn collega’s dat ik opstapte. Ik heb er een paar nachten over nagedacht’.

6,5 jaar in het ambt

Blok kijkt positief terug op zijn politieke carrière: ‘Politiek is mooi. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. We waren een hecht college, leuke collega’s, een mooi team en we hebben mooie dingen voor Het Hogeland gerealiseerd’.

Harmannus Blok hier als wethouder in de voormalige gemeente Winsum. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (archief))

Bekroond met het Allermooiste dorp

Blok noemt als voorbeeld het vlottrekken van de ontwikkelingen rondom het Boogplein en het centrum van Winsum, iets waar hij trots op is. ‘Samen met de ondernemers hebben we een mooi plan gemaakt en uitgevoerd om het centrum van Winsum weer bloeiend te maken. Dat is onlangs bekroond met de titel Allermooiste dorp van Nederland.’

